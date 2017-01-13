Шестой раз за месяц на Закарпатье зафиксировали сход лавины
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня, 13 января, около 21.00 в с. Деловое Раховского района Закарпатья произошел сход лавины. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГосЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.
Снежная масса частично перекрыла автодорогу местного значения, в результате чего движение транспорта осуществляется по одной полосе.
Сейчас над ликвидацией снежного завала работает личный состав и техника местной дорожной службы. Объем лавины устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал.
Это шестой случай схода лавин в Закарпатской области в 2017 году, и в третий раз снежные массы сходят в районе с. Деловое в Раховском районе
Как сообщал УНН, синоптики предупредили о лавинной опасности в западном регионе Украины.