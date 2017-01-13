Вшосте за місяць на Закарпатті зафіксували сходження лавини
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 13 січня. УНН. Сьогодні, 13 січня, близько 21.00 у с. Ділове Рахівського району на Закарпатті відбулося сходження лавини. Про це УНН повідомила речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.
Снігова маса частково перекрила автошлях місцевого значення, внаслідок чого рух транспорту здійснюється по одній полосі.
Наразі над ліквідацією снігового завалу працює особовий склад та техніка місцевої дорожньої служби. Обсяг лавини встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Це шостий випадок сходження лавин у Закарпатській області у 2017 році, і втретє снігові маси сходять у районі с. Ділове на Рахівщині.
Як повідомляв УНН, синоптики попередили про лавинну небезпеку в західному регіоні України.