Всемирный день театра: какие спектакли можно "посетить" в условиях карантина

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 94205 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102205 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104311 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103419 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111723 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100376 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104946 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106572 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131509 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине запустили электронный кабинет ВЛК: что изменится с 1 апреля

В Украине запустили электронный кабинет ВЛК: что изменится с 1 апреля

5 марта, 18:13 • 34460 просмотра
Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

5 марта, 18:16 • 61713 просмотра
Глава Пентагона заявил, что США готовы вступить в войну с Китаем

Глава Пентагона заявил, что США готовы вступить в войну с Китаем

5 марта, 18:29 • 29666 просмотра
США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

5 марта, 18:37 • 108277 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв

5 марта, 20:07 • 50469 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 111723 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 116335 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 144372 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 186916 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 171577 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 101125 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 105800 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 111219 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 109453 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 108932 просмотра
Актуальное
Всемирный день театра: какие спектакли можно "посетить" в условиях карантина

Всемирный день театра: какие спектакли можно "посетить" в условиях карантина

Киев  •  УНН

 • 106738 просмотра

Время приобщиться к искусству

КИЕВ. 27 марта. УНН. Театры решили не расставаться с любимым зрителем даже несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. Однако, поскольку дистанции нужно соблюдать, много театров перейти в онлайн режим.

Всемирный день театра прекрасная возможность приобщиться к пересмотру представлений. УНН предлагает ознакомиться с перечнем театров, чьими представлениями можно насладиться в период карантина онлайн.

1. Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко во время карантина открывает доступ к записям архивных спектаклей. Также в течение следующих недель на youtube-канале можно увидеть: "Царь Эдип" Софокла (режиссер Робер Стуруа), 2004-го года, а 29 марта и 31 марта - "Украденное счастье" И.Франко (режиссер Г.Юра), 1940.

По традиции начало спектаклей в театре Франко в 19:00, ссылки на трансляцию будут появляться на странице в Facebook в 18:55.

2. Национальный академический театр оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко в период карантина предлагает зрителям переместиться в виртуальное пространство. Некоторые представления из архивов театра доступны к просмотру на YouTube-канале Kyiv Opera.

3. Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В.Василько также проводит онлайн-трансляции спектаклей. Обычно театр им. В. Василько предварительно дает анонс, какой именно спектакль будет транслироваться в ближайшие дни.

4. Одесский академический театр музыкальной комедии имени Михаила Водяного также перешел в онлайн режим. Например, на 27 марта в 20:00 запланирован просмотр спектакля "Моя прекрасная леди - on-line". Трансляции проходят в Facebook.

5. Онлайн-трансляции спектаклей проводит и Национальная оперетта Украины. Нужно только следить за анонсами, например на 27 марта запланирован концерт "Музыка из кинофильмов"; 29 марта - мюзикл "Sugar, или В джазе только девушки", муз. Дж. Стайна; 31 марта - концерт "Мировые мюзиклы. Самое лучшее!".

6. Записи спектаклей и концертов также на канале в YouTube Львовской Национальной оперы. С анонсами онлайн-трансляций на ближайшие дни можно ознакомиться на сайте театра.

7. Театр имени Марии Заньковецкой транслирует записи спектаклей на странице в Facebook, а также в YouTube. Правда нам не удалось найти анонсы того, что именно будет транслироваться следующим.

8. Днепропетровский академический театр оперы и балета также "вышел" в онлайн - записи и трансляции спектаклей можно посмотреть в соцсети, или на видеохостинге. Вчера, например, театр транслировал комедийную оперу "Севильский цирюльник" Дж. Россини.

9. Венская государственная опера.

10. Нью-йоркская Метрополитен-опера.

11. Берлинская опера.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКультура

Обратиться по вопросам размещения рекламы