Всемирный день театра: какие спектакли можно "посетить" в условиях карантина

КИЕВ. 27 марта. УНН. Театры решили не расставаться с любимым зрителем даже несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. Однако, поскольку дистанции нужно соблюдать, много театров перейти в онлайн режим.

Всемирный день театра прекрасная возможность приобщиться к пересмотру представлений. УНН предлагает ознакомиться с перечнем театров, чьими представлениями можно насладиться в период карантина онлайн.

1. Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко во время карантина открывает доступ к записям архивных спектаклей. Также в течение следующих недель на youtube-канале можно увидеть: "Царь Эдип" Софокла (режиссер Робер Стуруа), 2004-го года, а 29 марта и 31 марта - "Украденное счастье" И.Франко (режиссер Г.Юра), 1940.

По традиции начало спектаклей в театре Франко в 19:00, ссылки на трансляцию будут появляться на странице в Facebook в 18:55.

2. Национальный академический театр оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко в период карантина предлагает зрителям переместиться в виртуальное пространство. Некоторые представления из архивов театра доступны к просмотру на YouTube-канале Kyiv Opera.

3. Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В.Василько также проводит онлайн-трансляции спектаклей. Обычно театр им. В. Василько предварительно дает анонс, какой именно спектакль будет транслироваться в ближайшие дни.

4. Одесский академический театр музыкальной комедии имени Михаила Водяного также перешел в онлайн режим. Например, на 27 марта в 20:00 запланирован просмотр спектакля "Моя прекрасная леди - on-line". Трансляции проходят в Facebook.

5. Онлайн-трансляции спектаклей проводит и Национальная оперетта Украины. Нужно только следить за анонсами, например на 27 марта запланирован концерт "Музыка из кинофильмов"; 29 марта - мюзикл "Sugar, или В джазе только девушки", муз. Дж. Стайна; 31 марта - концерт "Мировые мюзиклы. Самое лучшее!".

6. Записи спектаклей и концертов также на канале в YouTube Львовской Национальной оперы. С анонсами онлайн-трансляций на ближайшие дни можно ознакомиться на сайте театра.

7. Театр имени Марии Заньковецкой транслирует записи спектаклей на странице в Facebook, а также в YouTube. Правда нам не удалось найти анонсы того, что именно будет транслироваться следующим.

8. Днепропетровский академический театр оперы и балета также "вышел" в онлайн - записи и трансляции спектаклей можно посмотреть в соцсети, или на видеохостинге. Вчера, например, театр транслировал комедийную оперу "Севильский цирюльник" Дж. Россини.

9. Венская государственная опера.

10. Нью-йоркская Метрополитен-опера.

11. Берлинская опера.