Всесвітній день театру: які вистави можна “відвідати” в умовах карантину

КИЇВ. 27 березня. УНН. Театри вирішили не розлучатися з улюбленим глядачем навіть попри пандемію коронавірусної інфекції COVID-19. Проте, оскільки дистанції потрібно дотримуватися, багато театрів перейти в онлайн режим.

Всесвітній день театру чудова можливість долучитися до перегляду вистав. УНН пропонує ознайомитися з переліком театрів, чиїми виставами можна насолодитися в період карантину онлайн.

1. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка під час карантину відкриває доступ до записів архівних вистав. Також протягом наступних тижнів на франківському youtube-каналі можна побачити: “Цар Едіп” Софокла (режисер Робер Стуруа), 2004- 29 березня та 31 березня — “Украдене щастя” І. Франка (режисер Г. Юра), 1940.

За традицією початок вистав у театрі Франка о 19:00, посилання на трансляцію з’являтиметься на сторінці у Facebook о 18:55.

2. Національний академічний театр опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка у період карантину пропонує глядачам переміститися у віртуальний простір. Деякі вистави з архівів театру доступні до перегляду на YouTube-каналі Kyiv Opera.

3. Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька також проводить онлайн-трансляції вистав. Зазвичай театр ім. В. Василька попередньо дає анонс, яка вистава транслюватиметься найближчими днями.

4. Одеський академічний театр музичної комедії імені Михайла Водяного також перейшов у онлайн режим. Наприклад на 27 березня о 20:00 запланований перегляд вистави “Моя чарівна леді — on-line”. Трансляції відбуваються у Facebook.

5. Онлайн-трансляції вистав проводить й Національна оперета України. Потрібно лише слідкувати за анонсами, наприклад на 27 березня запланований концерт “Музика з кінофільмів”; 29 березня — мюзикл “Sugar, або В джазі тільки дівчата”, муз. Дж. Стайна; 31 березня — концерт “Світові мюзикли. Найкраще!”.

6. Записи вистав та концертів також є на каналі в YouTube Львівської Національної опери. З анонсами онлайн-трансляцій на найближчі дня можна ознайомитися на сайті театру.

7. Театр імені Марії Заньковецької транслює записи вистав на сторінці у Facebook, а також в YouTube. Щоправда нам не вдалося знайти анонси того, що саме транслюватиметься наступним.

8. Дніпропетровський академічний театр опери та балету також “вийшов” в онлайн записи та трансляції вистав можна переглянути у соцмережі, або ж на відеохостингу. Вчора, наприклад, театр транслював комедійну оперу “Севільський цирульник” Дж. Россіні.

9. Віденська державна опера.

10. Нью-йоркська Метрополітен-опера.

11. Берлінська опера.