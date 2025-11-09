Всемирный день свободы и Европейский день винного туризма: что еще празднуют 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, отмечается Всемирный день свободы и Европейский день винного туризма. Также христиане чтят память преподобной Матроны Константинопольской, пишет УНН.

Всемирный день свободы

Это не просто память о прошлом, это признание того, что борьба за свободу продолжается во всем мире. Этот праздник основан в Соединенных Штатах президентом Джорджем Бушем в честь падения Берлинской стены и конца коммунистического правления в Центральной и Восточной Европе. Это день, чтобы задуматься над важностью свободы как основополагающего права человека.

Европейский день винного туризма

Этот день был основан в 2009 году. Этот день объединяет винодельни по всей Европе, являющиеся членами престижной Европейской сети винных городов (RECEVIN) или других сетей винного туризма, чтобы открыть свои гостеприимные двери и поделиться богатым наследием и традициями виноделия.

Международный день скороговорок

Этот день посвящен игривому, а иногда и раздражающему миру скороговорок. Эта лингвистическая гимнастика существует с 19 века, а самая первая известная подборка скороговорок появилась в книге Джона Харриса "Практические принципы правильного и совершенного произношения Питера Пайпера" (1813 г.). Книга, призванная помочь детям с механикой речи, содержала скороговорку на каждую букву алфавита.

Всемирный день усыновления

Это глобальное событие отмечает важность и радость усыновления и имеет целью повысить осведомленность о важности предоставления детям любящей и поддерживающей семейной среды. Это день, который отмечается историями надежды, путешествиями любви и объединением семей из всех слоев общества.

День памяти преподобной Матроны Константинопольской

В этот день почитается память преподобной Матроны Константинопольской, жившей в столице Византии в V веке. В юности ей пришлось выйти замуж за состоятельного мужчину. В браке Матрона родила дочь, но в какой-то момент поняла, что ей хочется служить Богу. Женщина часто посещала церковь, где проводила много времени в молитве и общении с благочестивыми людьми. Впоследствии она стала подражать им, держала пост, из-за чего начались конфликты с мужем. В результате Матрона приняла решение оставить семью и стала служить Богу.

