Всемирный день свободы и Европейский день винного туризма: что еще празднуют 9 ноября

8 ноября, 17:24
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
В Мелитополе школьников учат собирать дроны для армии РФ
8 ноября, 21:21
Во Франции мужчина копал в саду бассейн и нашел клад на €700 тысяч
8 ноября, 22:14
Украина готовится к развертыванию Сети единства совместно с ЕС: где откроют первые центры
8 ноября, 23:08
Укрзалізниця отменяет ряд рейсовых поездов на 9 ноября
9 ноября, 00:37
Итальянский сенатор Карло Календа сделал татуировку с гербом Украины
02:55
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом
7 ноября, 13:34
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукцион
8 ноября, 14:30
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьму
7 ноября, 17:09
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходные
7 ноября, 17:00
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает
7 ноября, 11:01
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 2025
7 ноября, 09:56
Всемирный день свободы и Европейский день винного туризма: что еще празднуют 9 ноября

Киев • УНН

 • 150 просмотра

9 ноября отмечаются Всемирный день свободы, Европейский день винного туризма, Международный день скороговорок и Всемирный день усыновления. Также в этот день чтят память преподобной Матроны Константинопольской.

Всемирный день свободы и Европейский день винного туризма: что еще празднуют 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, отмечается Всемирный день свободы и Европейский день винного туризма. Также христиане чтят память преподобной Матроны Константинопольской, пишет УНН.

Всемирный день свободы

Это не просто память о прошлом, это признание того, что борьба за свободу продолжается во всем мире. Этот праздник основан в Соединенных Штатах президентом Джорджем Бушем в честь падения Берлинской стены и конца коммунистического правления в Центральной и Восточной Европе. Это день, чтобы задуматься над важностью свободы как основополагающего права человека.

Европейский день винного туризма

Этот день был основан в 2009 году. Этот день объединяет винодельни по всей Европе, являющиеся членами престижной Европейской сети винных городов (RECEVIN) или других сетей винного туризма, чтобы открыть свои гостеприимные двери и поделиться богатым наследием и традициями виноделия.

Эстония может отменить концерт Limp Bizkit из-за пророссийских высказываний фронтмена
08.11.25, 01:10

Международный день скороговорок

Этот день посвящен игривому, а иногда и раздражающему миру скороговорок. Эта лингвистическая гимнастика существует с 19 века, а самая первая известная подборка скороговорок появилась в книге Джона Харриса "Практические принципы правильного и совершенного произношения Питера Пайпера" (1813 г.). Книга, призванная помочь детям с механикой речи, содержала скороговорку на каждую букву алфавита.

Всемирный день усыновления

Это глобальное событие отмечает важность и радость усыновления и имеет целью повысить осведомленность о важности предоставления детям любящей и поддерживающей семейной среды. Это день, который отмечается историями надежды, путешествиями любви и объединением семей из всех слоев общества.

День памяти преподобной Матроны Константинопольской

В этот день почитается память преподобной Матроны Константинопольской, жившей в столице Византии в V веке. В юности ей пришлось выйти замуж за состоятельного мужчину. В браке Матрона родила дочь, но в какой-то момент поняла, что ей хочется служить Богу. Женщина часто посещала церковь, где проводила много времени в молитве и общении с благочестивыми людьми. Впоследствии она стала подражать им, держала пост, из-за чего начались конфликты с мужем. В результате Матрона приняла решение оставить семью и стала служить Богу.

Зеленский вручил государственные награды работникам культуры и искусства
07.11.25, 20:26

Павел Зинченко

Брак
Европа
Соединённые Штаты