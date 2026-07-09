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"Все видят, что Украина стала сильнее" - Зеленский заявил об окне возможностей для справедливого мира

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии "окна возможностей" для достижения справедливого мира. Он подчеркнул, что Украина стала сильнее на поле боя и в воздухе.

"Все видят, что Украина стала сильнее" - Зеленский заявил об окне возможностей для справедливого мира

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть «окно возможностей» для достижения справедливого мира, поскольку «Украина стала сильнее и на поле боя, и в воздухе», передает УНН.

Наши команды понимают, что действительно сейчас у нас окно возможностей. Украина стала сильнее и на поле боя, и в воздухе. И все видят соответствующие результаты. Безусловно, благодаря нашим военным... 

- отметил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о перспективах достижения справедливого мира после встречи с президентом США Дональдом Трампом. 

Он добавил, что «путин, знает или нет, но получает информацию и понимает, что сейчас преимущества у него нет».

Есть баллистика, есть трагические, страшные удары по гражданскому населению нашего государства. Это единственное преимущество, которое у него осталось, больше ничего нет, это видят все. Мы говорили и с президентом Трампом, и во время саммита я встречался со многими разными лидерами, даже с лидерами государств, с которыми ранее не было встреч, и все отмечают, что Украина стала сильнее 

- резюмировал Зеленский.

"Трамп любит победителей": "дальние удары" по россии меняют отношение президента США к Украине09.07.26, 18:00 • 2372 просмотра

Напомним, что во время встречи с Зеленским президент США Дональд Трамп назвал украинские удары по целям на территории россии эскалацией, которая может помочь приблизить войну к завершению. 

"Мы надеемся, что это создаст пространство для переговоров о завершении этой войны. Да, это эскалация, но в то же время именно такая эскалация может помочь приблизить ее завершение", – сказал Трамп. 

За день до встречи, как писал УНН, Владимир Зеленский, выступая на Форуме оборонной промышленности НАТО, подчеркнул, что россия потеряла территориальное преимущество - глубокий тыл. Это заявление Глава государства сделал после того, как украинские дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в Сибири. Речь идет об Омском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном на расстоянии более 2500 км по прямой от украинской границы. 

Главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, что во время атаки на Омский НПЗ была применена новая модификация украинского дальнобойного беспилотника FP-1. Этот НПЗ стал самым удаленным объектом в глубине рф, который был поражен дронами, запущенными из Украины.

Сейчас на территории рф уже не осталось ни одного крупного НПЗ, который бы не пострадал от украинских ударных БпЛА. И украинские удары продолжаются.

Антонина Туманова

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