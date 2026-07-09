"Трамп любит победителей": "дальние удары" по россии меняют отношение президента США к Украине

Встреча президентов Украины и США на полях саммита НАТО состоялась на фоне усиления украинских ударов по территории РФ. Именно эти удары могли способствовать изменениям в риторике Дональда Трампа в пользу Украины, говорится в статье The Financial Times, пишет УНН.

Издание пишет, что теплые слова американского президента в адрес Украины оказались неожиданными: Трамп прошел путь от откровенной критики Владимира Зеленского до разрешения Украине производить американское оружие (речь идет о ракетах к комплексам Patriot).

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Один из дипломатов сказал в комментарии The Financial Times, что "Трамп любит победителей. И Украина недавно начала побеждать". Издание указывает, что расположенность Трампа к Украине вызвала осторожный оптимизм у европейских лидеров.

"Трампа проинформировали, что Украина сейчас перехватывает инициативу в войне. Ему кажется, что Путин отказался от выгодной сделки и теперь имеет проблемы из-за превосходства Украины в технологии беспилотников средней и большой дальности", - считает заместительница директора Программы Россия и Евразия в Chatham House Орыся Луцевич.

Напомним, что во время встречи Трамп назвал украинские удары по целям на территории России эскалацией, которая может помочь приблизить войну к завершению.

"Мы надеемся, что это создаст пространство для переговоров по завершению этой войны. Да, это эскалация, но в то же время именно такая эскалация может помочь приблизить ее завершение", – сказал Трамп.

За день до встречи, как писал УНН, Владимир Зеленский, выступая на Форуме оборонной промышленности НАТО, подчеркнул, что Россия потеряла территориальное преимущество - глубокий тыл. Это заявление Глава государства сделал после того, как украинские дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в Сибири. Речь идет об Омском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном на расстоянии более 2500 км по прямой от украинской границы.

Главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, что во время атаки на Омский НПЗ была применена новая модификация украинского дальнобойного беспилотника FP-1. Этот НПЗ стал самым удаленным объектом в глубине РФ, который был поражен дронами, запущенными с Украины.

На данный момент на территории РФ уже не осталось ни одного крупного НПЗ, который бы не пострадал от украинских ударных БпЛА. И украинские удары продолжаются.

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