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Все под контролем: мэр Борисполя прокомментировал взрывы в городе

Киев • УНН

 • 621694 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Мэр Борисполя Владимир Борисенко прокомментировал взрывы в городе и в районе Международного аэропорта Борисполь, заявив, что пока все находится под контролем. Об этом он заявил на своем Facebook, передает УНН.

Цитата

“Хочу сразу успокоить - это работает наша армия. Все находится под контролем. Это можно отнести к ряду провокаций. Срабатывает наша армия по неизвестному летательному аппарату. Скорее всего, это беспилотники”, - заявил мэр города.

Он подчеркнул, что военная часть работает в усиленном режиме, а любая информация, которая возникает в социальных сетях - может быть фейковой.

Кроме этого, Борисенко предупредил, что в план провокаций также входит кибератаки, в результате чего могут произойти перебои в связи.

“По поводу укрытий и бомбоубежищ: любое подвальное помещение или туалетная комната в вашей квартире это также условное укрытие. Но на сегодняшнюю минуту, никакой паники не нужно”, - заявил Борисенко.

Добавим

Сегодня утром в Киеве прогремела серия мощных взрывов.

Особенно хорошо взрывы были слышны на Левом берегу и в районе городов-спутников Бровары и Борисполь. Очевидцы насчитывают до 7 взрывов.

О взрывах сообщают жители Харькова, Бердянска, Одессы, Житомира.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что взрывы в Киеве и Харькове были от ракетных ударов.

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