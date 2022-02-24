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Все під контролем: мер Борисполя прокоментував вибухи в місті

Все під контролем: мер Борисполя прокоментував вибухи в місті

Київ • УНН

 • 621695 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Мер Борисполя Володимир Борисенко прокоментував вибухи у місті та в районі Міжнародного аеропорта Бориспіль, заявивши, що наразі все знаходиться під контролем. Про це він заявив на своєму Facebook, передає УНН.

Цитата

“Хочу одразу заспокоїти - це працює наша армія. Все знаходиться під контролем. Це можна віднести до ряду провокацій. Спрацьовує наша армія по невідомому літальному апарату. Скоріш за все, це безпілотники”, - заявив мер міста.

Він наголосив, що військова частина працює в посиленому режимі, а будь-яка інформація, яка виникає в соціальних мережах - може бути фейковою.

Окрім цього, Борисенко попередив, що у план провокацій також входить кібератаки, внаслідок чого можуть статися перебої у зв’язку.

“З приводу укриттів та бомбосховищ: будь-яке підвальне приміщення або туалетна кімната у вашій квартирі це є також умовне укриття. Але на сьогоднішню хвилину, жодної паніки не потрібно”, - заявив Борисенко.

Додамо

Сьогодні зранку УуКиєві прогриміла серія потужних вибухів.

Особливо добре вибухи було чутно на Лівому березі та у районі міст-супутників Бровари та Бориспіль. Очевидці нараховують до 7 вибухів.

Про вибухи повідомляють мешканці Харкова, Бердянська, Одеси, Житомира.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що вибухи у Києві та Харкові були від ракетних ударів.

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