ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Кривого Рога

В воинской части на Житомирщине сняли с учета 50 тонн микросхем с содержанием драгоценных металлов на 65 миллионов гривен

Во время проверки в Житомирской воинской части было обнаружено 50 тонн незарегистрированных микросхем с содержанием драгоценных металлов на сумму более 65 миллионов гривен. Их вернули на учет, расследование по факту недосмотра ведется.