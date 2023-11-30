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ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Кривого Рога

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 11:27  •  15409 просмотра

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ВС ВС Украины предупредили о вражеской ракете в направлении Кривого Рога

Воздушные Силы ВС Украины предупредили о вражеской ракете в направлении Кривого Рога, пишет УНН.

Внимание! Ракета в направлении Кривого Рога!

- сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Напомним

Сегодня в Кривом Роге уже звучали взрывы. Тогда упали обломки ракеты, предварительно, поврежден частный дом, без пострадавших.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
ПС ЗСУ попередили про ракету у напрямку Кривого Рогу
The armed forces of Ukraine warned about a missile in the direction of Kryvyi Rih
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Украина создает международный информационный центр по борьбе с незаконным оборотом оружия с привлечением полиции ЕС для быстрого обмена информацией.

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