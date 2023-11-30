ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Кривого Рога
Киев • УНН
ВС ВС Украины предупредили о вражеской ракете в направлении Кривого Рога
Воздушные Силы ВС Украины предупредили о вражеской ракете в направлении Кривого Рога, пишет УНН.
Внимание! Ракета в направлении Кривого Рога!
Напомним
Сегодня в Кривом Роге уже звучали взрывы. Тогда упали обломки ракеты, предварительно, поврежден частный дом, без пострадавших.
ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Кривого Рога
ВС ВС Украины предупредили о вражеской ракете в направлении Кривого Рога.
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