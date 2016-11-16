ВСЮ дал разрешение на арест четырех судей за участие в террористической организации - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Высший совет юстиции 14 ноября дал согласие на задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении четырех судей Луганской области, которые подозреваются в участии в террористической организации. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.
"По ходатайству Генпрокуратуры 14 ноября 2016 года Высшим советом юстиции дано согласие на задержание и избрание меры пресечения в отношении 4 судей Луганской области", - говорится в сообщении.
Ходатайство направлено в Высший совет юстиции в связи с осуществлением прокуратурой Луганской области досудебного расследования уголовных производств в отношении указанных судей по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации и иное содействие ее деятельности), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
Справка: согласно ст. 49 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" без согласия Высшего совета правосудия, функции которого в настоящее время выполняет Высший совет юстиции, судья не может быть задержан или содержаться под стражей или арестом до вынесения обвинительного приговора суда. Особый порядок принятия меры обеспечения уголовного производства в виде задержания и содержания под стражей является гарантией обеспечения независимости судьи.