ВРЮ надала дозвіл на арешт чотирьох суддів за участь в терористичній організації — ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Вища рада юстиції 14 листопада надала згоду на затримання та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно чотирьох суддів Луганської області, які підозрюються в участі у терористичній організації. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
“За клопотаннями Генпрокуратури 14 листопада 2016 року Вищою радою юстиції надано згоду на затримання та обрання запобіжного заходу стосовно 4 суддів Луганської області”, — йдеться в повідомленні.
Клопотання скеровано до Вищої ради юстиції у зв’язку із здійсненням прокуратурою Луганської області досудового розслідування кримінальних проваджень стосовно вказаних суддів за ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь в терористичній організації та інше сприяння її діяльності), санкція якої передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 8 до 15 років.
Довідково: відповідно до ст. 49 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” без згоди Вищої ради правосуддя, функції якої на цей час виконує Вища рада юстиції, суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку суду. Особливий порядок вжиття заходу забезпечення кримінального провадження у виді затримання та запобіжного заходу тримання під вартою є гарантією забезпечення незалежності судді.