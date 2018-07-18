Спасенных из пещеры в Таиланде детей сегодня выпишут из больницы

Дети похудели почти на 2 кг каждый. Врачи также опасаются за их психическое здоровье. Однако, в целом, все хорошо.

Ранее сообщалось, что двенадцать спасенных из пещеры в Таиланде школьников, находившихся в подземелье более двух недель, выпишут из больницы 19 июля.

Как сообщал УНН, пещеру в Таиланде после спасения школьников превратят в туристический объект.