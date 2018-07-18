Врятованих з печери в Таїланді дітей сьогодні випишуть з лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У Таїланді в середу, 18 липня, випишуть з лікарні групу підлітків, яких минулого тижня рятувальники визволили з затопленої печери. Вони відчувають себе добре і сьогодні дадуть прес-конференцію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Nypost.
Діти схудли майже на 2 кг кожен. Лікарі також побоюються за їх психічне здоров'я. Однак, в цілому, все добре.
Раніше повідомлялося, що дванадцять врятованих з печери в Таїланді школярів, які перебували в підземеллі більше двох тижнів, випишуть з лікарні 19 липня.
Як повідомляв УНН, печеру в Таїланді після порятунку школярів перетворять на туристичний об'єкт.