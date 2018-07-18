Спасенные из пещеры в Таиланде дети вернулись домой

Дети чувствуют себя себя хорошо. Во время пребывания в больнице все набрали в весе, в среднем по три килограмма, и это уровняло потерю веса в пещере.

Во время пресс-конференции дети рассказали, что худшим во время сидения в пещере было то, что они очень хотели есть.



Ранее сообщалось, в Таиланде в среду, 18 июля, выпишут из больницы группу подростков, которых на прошлой неделе спасатели вызволили из затопленной пещеры.



Как сообщал УНН, пещеру в Таиланде после спасения школьников превратят в туристический объект.