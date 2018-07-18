Спасенные из пещеры в Таиланде дети вернулись домой
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Двенадцать мальчиков и их футбольный тренер, проведя более двух недель в залитой водой пещере Там Луанг на севере Таиланда, возвращаются домой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TNN 24.
Дети чувствуют себя себя хорошо. Во время пребывания в больнице все набрали в весе, в среднем по три килограмма, и это уровняло потерю веса в пещере.
Во время пресс-конференции дети рассказали, что худшим во время сидения в пещере было то, что они очень хотели есть.
Ранее сообщалось, в Таиланде в среду, 18 июля, выпишут из больницы группу подростков, которых на прошлой неделе спасатели вызволили из затопленной пещеры.
Как сообщал УНН, пещеру в Таиланде после спасения школьников превратят в туристический объект.