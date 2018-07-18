Врятовані з печери в Таїланді діти повернулися додому
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Дванадцять хлопчиків та їхній футбольний тренер, котрі провели понад два тижні у залитій водою печері Там Луанг на півночі Таїланду, повертаються до дому. Про це повідомляє УНН з посиланням на TNN 24.
Діти почуваються себе добре. Під час перебування у лікарні усі набрали у вазі, в середньому по три кілограми, і це вирівняло втрату ваги у печері.
Під час прес-конференції діти розповіли, що найгіршим під час сидіння у печері було те, що вони дуже хотіли їсти.
Раніше повідомлялося, у Таїланді в середу, 18 липня, випишуть з лікарні групу підлітків, яких минулого тижня рятувальники визволили з затопленої печери.
Як повідомляв УНН, печеру в Таїланді після порятунку школярів перетворять на туристичний об'єкт.