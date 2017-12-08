ВРП обратится в полицию из-за ситуации вокруг решения суда по "СмилаЭнергоинвест"

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. С целью недопущения блокирования работы судов Высший Совет правосудия на экстренном заседании принял решение обратиться к Национальной полиции Украины с заявлением о блокировании работы судейского учреждения, которое имело место в Черкассах, после вынесения 7 декабря решение о ООО "СмилаЭнергоинвест", передает корреспондент УНН.

Во время заседания было рассмотрено обращение исполняющего обязанности председателя Сосновского районного суда города Черкассы Аллы Чечот и исполняющего обязанности председателя Приднепровского районного суда города Черкассы Владислава Шиповича о вмешательстве в деятельность судей при осуществлении правосудия.

В частности речь идет о блокировании помещения Дома правосудия в Черкассах представителями Нацкорпуса.

Недовольство активистов вызвало принятое 7 декабря решение судьи Приднепровского райсуда города Черкассы, которым отказано в удовлетворении ходатайства следователя, согласованного прокурором, об избрании подозреваемому в организации преступной схемы по присвоению средств, полученных от потребителей за поставку тепловой энергии ООО "Смилаэнергоинвест" (один из основателей общества) меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога в размере нанесенного ущерба в размере 38 млн 530 тыс. грн. Следственным судьей подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного поручительства нардепа Ивана Фурсина.

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После вынесения такого решения активисты начали блокирование Дома правосудия, в помещении которого размещается сразу несколько судов. Судья, вынесший решение по делу о хищении средств ООО "Смилаэнергоинвест" был заблокирован в здании на всю ночь.

Как сообщал УНН, прокуратура уже внесла апелляционную жалобу на решение суда.

Напомним, правоохранители задержали учредителя ООО "Смилаэнергоинвест" 5 декабря. Он подозревается в присвоении средств потребителей за услуги по поставке тепловой энергии в общей сумме более 38 млн 500 тыс. грн, что привело к необеспечению жителей города Смила теплом и срыва отопительного сезона из-за отключения части котельных.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение чужого имущества, вверенного лицу, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) УК Украины.

Ранее вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что неудовлетворительное состояние с подключением инфраструктуры к отоплению населенных пунктов Шепетовки, Смилы, Славутича, Коцюбинского. Он пообещал, что по всем этим вопросам будут направлены соответствующие обращения в прокуратуру по поводу ненадлежащего исполнения полномочий должностными лицами упомянутых населенных пунктов.

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