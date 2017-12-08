ВРП звернеться до поліції через ситуацію довкола рішення суду щодо “СмілаЕнергоінвест”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. З метою недопущення блокування роботи судів Вища Рада правосуддя на екстреному засіданні схвалила рішення звернутися до Національної поліції України із заявою про блокування роботи суддівської установи, які мали місце у Черкасах, після винесення 7 грудня рішення щодо ТОВ “СмілаЕнергоінвест”, передає кореспондент УНН.
Під час засідання було розглянуте звернення виконуючого обов’язки голови Соснівського районного суду міста Черкаси Алли Чечот та виконуючого обов’язки голови Придніпровського районного суду міста Черкаси Владислава Шиповича про втручання у діяльність суддів при здійсненні правосуддя.
Зокрема мова йде про блокування приміщення Будинку правосуддя у Черкасах представниками Нацкорпусу.
Невдоволення активістів викликало ухвалене 7 грудня рішення судді Придніпровського райсуду міста Черкаси, яким відмовлено в задоволенні клопотання слідчого, погодженого прокурором, про обрання підозрюваному в організації злочинної схеми з привласнення коштів, отриманих від споживачів за постачання теплової енергії ТОВ “Смілаенергоінвест” (один із засновників товариства) запобіжного заходу взяття під варту з можливістю внесення застави на суму завданих збитків в розмірі 38 млн 530 тис. грн. Слідчим суддею підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки нардепа Івана Фурсіна.
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Після винесення такого рішення активісти почали блокування Будинку правосуддя, в приміщення якого розміщується одразу кілька судів. Суддя, який виніс рішення у справі про розкрадання коштів ТОВ “Смілаенергоінвест” був заблокований у будівлі на усю ніч.
Як повідомляв УНН, прокуратура вже внесено апеляційну скаргу на рішення суду.
Нагадаємо, правоохоронці затримали засновника ТОВ “Смілаенергоінвест” 5 грудня. Він підозрюється в привласненні коштів споживачів за послуги з постачання теплової енергії в загальній сумі більш як 38 млн 500 тис. грн, що призвело до незабезпечення жителів міста Сміла теплом та зриву опалювального сезону через вимкнення частини котелень.
Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) КК України.
Раніше віце-прем’єр-міністр-міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що незадовільний стан з підключенням інфраструктури до опалення населених пунктів Шепетівки, Сміли, Славутича, Коцюбинського. Він пообіцяв, що з усіх цих питань буде спрямовано відповідні звернення до прокуратури щодо неналежного виконання повноважень посадовими особами згаданих населених пунктів.