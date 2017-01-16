Урожай зерновых в 2016 году достиг рекордных 66 млн тонн - Минагрополитики
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В 2016 году производство зерновых и зернобобовых культур в зачетном весе составило 66 млн тонн, что является рекордным показателем в истории Украины, и на 5,9 млн. тонн больше чем в 2015 году. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики.
По предварительным статистическим данным в 2016 году производство зерновых и зернобобовых культур в зачетном весе составил 66 млн тонн. Этот урожай является рекордным в истории Украины и на 5,9 млн. тонн больше чем в 2015 году.
Также в 2016 году установлено рекордные показатели за всю историю независимой Украины по урожайности пшеницы - 42,1 ц / га, ржи - 27,3 ц / га, кукурузы - 66,0 ц / га и гороха - 31,3 ц / га.
При этом, средняя урожайность составила 46,1 ц / га (больше на 5,0 ц / га чем в 2015 году). В частности собрано: пшеницы - 26,0 млн тонн при урожайности 42,1 ц / га, кукурузы на зерно - почти 28 млн тонн при урожайности 66,0 ц / га, ячменя - 9,4 млн. тонн при урожайности 33,0 ц / га, ржи - 391,5 тыс. тонн при урожайности 27,3 ц / га, овса - 499,0 тыс. тонн при урожайности 23,9 ц / га, гречихи - 176,4 тыс. тонн при урожайности 11,5 ц / га, гороха - 745,6 тыс. тонн при урожайности 31,3 ц / га, риса - 64,8 тыс. тонн при урожайности 54,0 ц / га. Из технических культур собрано: сахарной свеклы - 13,9 млн. тонн при урожайности 482,4 ц / га, подсолнечника - 13,6 млн. тонн при урожайности 22,4 ц / га, сои - 4,3 млн. тонн при урожайности 23,1 ц / га. Кроме того, собрано картофеля - 20,9 млн. тонн при урожайности 160,7 ц / га, овощей - 9,0 млн тонн при урожайности 208,2 ц / га, плодов и ягод - 2050 тыс. тонн при урожайности 99,5 ц / га и винограда - 400 тыс. тонн при урожайности 95,7 ц / га.
Напомним, в 2015/2016 маркетинговом году Украина поставила рекорд в экспорте зерновых культур на внешние рынки. Впервые за годы независимости было экспортировано более 39 млн тонн зерна, что на 13% выше предыдущего сезона.
Как сообщал УНН, в 2016 году экспорт сахара составил 465,9 тыс. тонн, что является рекордным показателем за всю историю независимости Украины.