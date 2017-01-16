Врожай зернових у 2016 році сягнув рекордних 66 млн тонн — Мінагрополітики

За попередніми статистичними даними у 2016 році виробництво зернових та зернобобових культур у заліковій вазі склало 66 млн тонн. Цей врожай є рекордним в історії України та на 5,9 млн тонн більше ніж у 2015 році.

Також у 2016 році встановлено рекордні показники за історію незалежної України з урожайності пшениці — 42,1 ц/га, жита — 27,3 ц/га, кукурудзи — 66,0 ц/га та гороху — 31,3 ц/га.

При цьому, середня врожайність становила 46,1 ц/га (більше на 5,0 ц/га ніж у 2015 році). Зокрема зібрано: пшениці — 26,0 млн тонн при урожайності 42,1 ц/га, кукурудзи на зерно — майже 28 млн тонн при урожайності 66,0 ц/га, ячменю — 9,4 млн тонн при урожайності 33,0 ц/га, жита — 391,5 тис. тонн при урожайності 27,3 ц/га, вівса — 499,0 тис. тонн при урожайності 23,9 ц/га, гречки — 176,4 тис. тонн при урожайності 11,5 ц/га, гороху — 745,6 тис. тонн при урожайності 31,3 ц/га, рису — 64,8 тис. тонн при урожайності 54,0 ц/га. Із технічних культур зібрано: цукрових буряків — 13,9 млн тонн при урожайності 482,4 ц/га, соняшнику — 13,6 млн тонн при урожайності 22,4 ц/га, сої — 4,3 млн тонн при урожайності 23,1 ц/га. Крім того, зібрано картоплі — 20,9 млн тонн при урожайності 160,7 ц/га, овочів — 9,0 млн тонн при урожайності 208,2 ц/га, плодів та ягід — 2 050 тис. тонн при урожайності 99,5 ц/га та винограду — 400 тис. тонн при урожайності 95,7 ц/га.

Нагадаємо, у 2015/2016 маркетинговому році Україна поставила рекорд в експорті зернових культур на зовнішні ринки. Вперше за роки незалежності було експортовано понад 39 млн тонн зерна, що на 13% вище за попередній сезон.

Як повідомляв УНН, у 2016 році експорт цукру становив 465,9 тис. тонн, що є рекордним показником за всю історію незалежності України.