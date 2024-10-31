Вражеский удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 34, погибли два человека

Вечером 30 октября россияне ударили по Харькову, предварительно КАБом. По состоянию на утро известно о 34 раненых. Погибли два человека, в том числе ребенок 11 лет. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

На эту минуту 34 человека пострадали. Один ребенок погиб. Из-под завалов спасатели деблокировали фрагменты тел. Будет проведена экспертиза по установлению личности. Поэтому количество погибших увеличилось до двух человек, - сообщил председатель ОВА.

Напомним

российские войска вечером 30 октября ударили по четвертому этажу многоэтажки в Харькове.