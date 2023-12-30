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Вражеский обстрел Харькова: госпитализированы 11 человек, состояние пострадавших - легкое и среднее.

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 22:19  •  11181 просмотра

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В результате вечернего обстрела Харькова 21 человек получил ранения; 11 госпитализированы в некритическом состоянии после того, как снаряды попали в отель и жилой район.

В результате вечернего обстрела Харькова пострадал 21 человек: 11 женщин и 10 мужчин. Угрозы их жизни нет. Над ликвидацией последствий работают профильные службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Детали

По состоянию на 23:20, в результате вечернего удара оккупантов по Харькову 21 пострадавший, - подтвердил глава Харьковской ОГА, отметив, что среди пострадавших - 11 женщин и 10 мужчин.

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Также он отметил, что 11 человек были госпитализированы. Состояние пострадавших - легкое и среднее; угрозы жизни пострадавших нет.

Профильные службы работают над ликвидацией последствий попаданий.

Напомним,

россияне обстреляли центр Харькова ракетами С- 300. Поврежден отель, он был частично разрушен. Также одна из ракет попала в жилой дом.  Среди раненых - иностранный журналист.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
Ворожий обстріл Харкова: госпіталізовано 11 осіб, стан постраждалих - легкий та середній
Enemy shelling of Kharkiv: 11 people were hospitalized, their condition is light and moderate.
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Вражеский обстрел Харькова: госпитализированы 11 человек, состояние пострадавших - легкое и среднее.

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