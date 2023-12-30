Вражеский обстрел Харькова: госпитализированы 11 человек, состояние пострадавших - легкое и среднее.
Киев • УНН
В результате вечернего обстрела Харькова 21 человек получил ранения; 11 госпитализированы в некритическом состоянии после того, как снаряды попали в отель и жилой район.
В результате вечернего обстрела Харькова пострадал 21 человек: 11 женщин и 10 мужчин. Угрозы их жизни нет. Над ликвидацией последствий работают профильные службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова.
Детали
По состоянию на 23:20, в результате вечернего удара оккупантов по Харькову 21 пострадавший, - подтвердил глава Харьковской ОГА, отметив, что среди пострадавших - 11 женщин и 10 мужчин.
Также он отметил, что 11 человек были госпитализированы. Состояние пострадавших - легкое и среднее; угрозы жизни пострадавших нет.
Профильные службы работают над ликвидацией последствий попаданий.
Напомним,
россияне обстреляли центр Харькова ракетами С- 300. Поврежден отель, он был частично разрушен. Также одна из ракет попала в жилой дом. Среди раненых - иностранный журналист.
Вражеский обстрел Харькова: госпитализированы 11 человек, состояние пострадавших - легкое и среднее.
В результате вечернего обстрела Харькова 21 человек получил ранения; 11 госпитализированы в некритическом состоянии после того, как снаряды попали в отель и жилой район.
Массированный обстрел Киева: количество жертв возросло до 17
Количество жертв обстрела Киева 29 декабря возросло до 17 человек, поисковые работы продолжаются.
В ряде областей объявлена воздушная тревога: оккупанты направили "Шахеды"
В Украине объявлена воздушная тревога, поскольку БПЛА угрожают многим регионам; Киев также находится под ракетной угрозой.
В Польше не нашли следов российской ракеты, которая накануне залетела в воздушное пространство страны
Польские военные не нашли следов российской ракеты, которая, как сообщалось, вошла в воздушное пространство во время атаки на Украину. Сейчас поисковая операция завершена.
Количество пострадавших от российского удара в Харькове возросло до 21 человека
российский обстрел центра Харькова привел к ранению 21 мирного жителя, в том числе детей, и повреждению инфраструктуры.
Во время итоговой ставки Зеленский заслушал доклад главкома и разведок: определено, что 2024 год станет временем важных решений
Зеленскому рассказали о плане действий на 2024 год и необходимости Украины влиять на важные будущие решения.
Житель Киева спас автомобили от пожара во время ракетной атаки: смелый поступок был отмечен полицией
Во время ракетного обстрела в Киеве местный житель спас от пожара соседние автомобили, отъехав на горящем транспортном средстве, чем заслужил признание и награды от полиции.
В результате ракетного обстрела оккупантов повреждены три медучреждения в Харькове
Три медицинских учреждения Харькова были повреждены в результате ракетного обстрела; никто из персонала/пациентов не пострадал, но еще 9 человек госпитализированы.
Пограничники придерживаются законодательства и правил пропуска лиц через границу, изменений не было - Демченко
Государственная пограничная служба подтверждает отсутствие изменений в правилах пересечения границы; проверки документов продолжаются на фоне случаев выявления поддельных документов и несоответствия цели поездки.
На Киевщине работает ПВО - ОВА
На Киевщине работает противовоздушная оборона по вражеским БПЛА; жителей призывают оставаться в укрытиях.