Вражеский обстрел Харькова: госпитализированы 11 человек, состояние пострадавших - легкое и среднее.

В результате вечернего обстрела Харькова пострадал 21 человек: 11 женщин и 10 мужчин. Угрозы их жизни нет. Над ликвидацией последствий работают профильные службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Детали

По состоянию на 23:20, в результате вечернего удара оккупантов по Харькову 21 пострадавший, - подтвердил глава Харьковской ОГА, отметив, что среди пострадавших - 11 женщин и 10 мужчин.

Также он отметил, что 11 человек были госпитализированы. Состояние пострадавших - легкое и среднее; угрозы жизни пострадавших нет.

Профильные службы работают над ликвидацией последствий попаданий.

Напомним,

россияне обстреляли центр Харькова ракетами С- 300. Поврежден отель, он был частично разрушен. Также одна из ракет попала в жилой дом. Среди раненых - иностранный журналист.