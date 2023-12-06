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Вражеские ударные беспилотники атакуют юг Одесской области - Воздушные силы

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 22:58  •  4870 просмотра

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Вражеские беспилотники с Черного моря атакуют юг Одесской области; жителям рекомендуют немедленно искать укрытие.

Юг Одесской области под атакой вражеских дронов. Жителей Измаильского района призывают уходить в укрытие, передает УНН.

Вражеские ударные БпЛА с Черного моря атакуют юг Одесской области! 

- сообщили в Воздушных силах. 

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Измаильского района идти в укрытие.

"Жители Измаильского района, отправляйтесь в укрытие и будьте там до конца воздушной тревоги! Это очень важно!" - сообщил Кипер.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Hostile attack drones attack south of Odesa region - Air Forces
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Вражеские ударные беспилотники атакуют юг Одесской области - Воздушные силы

Вражеские беспилотники с Черного моря атакуют юг Одесской области; жителям рекомендуют немедленно искать укрытие.

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Вражеские ударные беспилотники атакуют юг Одесской области - Воздушные силы

Имеем хорошие, нужные сигналы для Украины: Зеленский о работе украинской делегации в США

Президент Зеленский высоко оценил усилия украинской делегации в США, отметив положительные сигналы и выделив новый пакет американской помощи и военной поддержки Украине.

Политика •   •  14270 просмотра
Имеем хорошие, нужные сигналы для Украины: Зеленский о работе украинской делегации в США

На Авдеевском направлении наши защитники отбили почти три десятка атак врага-Генштаб ВСУ

В течение суток в Украине произошло 83 боевых столкновения. Самые активные боевые действия были на юге на востоке нашей страны. В частности, на Авдеевском направлении за сутки произошло около 30 атак. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Война •   •  23345 просмотра
На Авдеевском направлении наши защитники отбили почти три десятка атак врага-Генштаб ВСУ

В Одессе в День Святого Николая засветили новогоднюю елку

В День Святого Николая в Одессе засветили главную рождественскую елку, украшенную традиционными украинскими орнаментами и национальными цветами, символизирующими единство и непобедимость. Установку 20-метровой елки для одесситов в этом году профинансировали местные предприниматели. На открытие пригласили праздничный оркестр.

Общество •   •  25361 просмотра
В Одессе в День Святого Николая засветили новогоднюю елку

Обсудили евроинтеграцию Украины и возможную встречу Зеленского и Орбана: глава ОП созвонился с главой МИД Венгрии

Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, обсудил с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто европейскую интеграцию и потенциальную встречу Зеленского и Орбана.

Политика •   •  26428 просмотра
Обсудили евроинтеграцию Украины и возможную встречу Зеленского и Орбана: глава ОП созвонился с главой МИД Венгрии

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Сегодня в России был убит одиозный предатель Украины и коллаборант Илья Кива. Наши источники в правоохранительных органах сообщили, что это была спецоперация СБУ. Впоследствии в ГУР МО Украины подтвердили факт ликвидации коллаборанта. УНН решил вспомнить, кого из предателей украинского народа постигла такая же участь, кто жив-здоров скрывается в России, или же в других странах.

Политика •   •  55051 просмотра
Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Крымского активиста Шихаметова вынесли из зала заседаний российского суда на носилках - СМИ

По завершению заседания суд оставил приговор Шихаметову без изменений. Сторона защиты настаивала, что надо рассекретить свидетелей по делу и признать их показания недопустимыми.

Криминал и ЧП •   •  22114 просмотра
Крымского активиста Шихаметова вынесли из зала заседаний российского суда на носилках - СМИ

Обсудили видение экономического восстановления Украины: Ермак встретился со спецпредставительницей США Пенни Прицкер

Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, встретился со специальным представителем США Пенни Прицкер, чтобы обсудить восстановление экономики Украины и сотрудничество в оборонной промышленности.

Политика •   •  24401 просмотра
Обсудили видение экономического восстановления Украины: Ермак встретился со спецпредставительницей США Пенни Прицкер

Убийство Кивы: за экс-нардепом следили минимум три недели - росСМИ

Бывший депутат Илья Кива был убит после по меньшей мере трех недельной слежки. Его тело было найдено в Московской области. Российские следователи работают над этим делом.

Криминал и ЧП •   •  24150 просмотра
Убийство Кивы: за экс-нардепом следили минимум три недели - росСМИ

Чтобы путин не захватил Украину: Байден призвал Конгресс США одобрить помощь Киеву

Президент Байден призвал Конгресс одобрить законопроект о помощи Украине и Израилю на сумму 111 млрд долларов, отметив необходимость продолжения поддержки обороны Украины от россии.

Политика •   •  32770 просмотра
Чтобы путин не захватил Украину: Байден призвал Конгресс США одобрить помощь Киеву