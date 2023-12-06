Вражеские ударные беспилотники атакуют юг Одесской области - Воздушные силы
Киев • УНН
Вражеские беспилотники с Черного моря атакуют юг Одесской области; жителям рекомендуют немедленно искать укрытие.
Юг Одесской области под атакой вражеских дронов. Жителей Измаильского района призывают уходить в укрытие, передает УНН.
Вражеские ударные БпЛА с Черного моря атакуют юг Одесской области!
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Измаильского района идти в укрытие.
"Жители Измаильского района, отправляйтесь в укрытие и будьте там до конца воздушной тревоги! Это очень важно!" - сообщил Кипер.
Вражеские ударные беспилотники атакуют юг Одесской области - Воздушные силы
Вражеские беспилотники с Черного моря атакуют юг Одесской области; жителям рекомендуют немедленно искать укрытие.
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