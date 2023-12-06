Вражеские ударные беспилотники атакуют юг Одесской области - Воздушные силы

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Сегодня в России был убит одиозный предатель Украины и коллаборант Илья Кива. Наши источники в правоохранительных органах сообщили, что это была спецоперация СБУ. Впоследствии в ГУР МО Украины подтвердили факт ликвидации коллаборанта. УНН решил вспомнить, кого из предателей украинского народа постигла такая же участь, кто жив-здоров скрывается в России, или же в других странах.