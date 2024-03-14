Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
вражеские БпЛА "Шахед" зафиксированы в Сумской область
Южная Корея расследует происхождение импортируемой нефти, сосредоточившись на поставках из рф
российские беспилотники "Шахед" зафиксированы в разных регионах Украины
Киевская команда выиграла национальный хакатон по ИИ с приложением для слабослышащих людей
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в 2 областях
Великобритания рассматривает возможность ограничения въезда китайских чиновников из-за шпионажа
НАПК признано "Международным государственным учреждением года" на ESE Public Sector Transformation Awards 2024
Вражеские беспилотники направляются на Днепропетровскую область
Гидроэнергетика Украины стабильна, ремонтные работы продолжаются на 23 энергоблоках
Зафиксировано перемещение иранских беспилотников над Кировоградской и Херсонской областями
Популярные
Получили "оптимистические сигналы": Малюська в США сделал заявление о помощи Украине
россияне наступают на семи направлениях, оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной - Генштаб
Мощная и своевременная демонстрация европейского единства: Кулеба о решении увеличить Европейский фонд мира на 5 млрд евро
Европарламент поддержал продление торговых льгот для Молдовы. Какая ситуация с Украиной?
Модель трибунала для привлечения путина к ответственности за войну в Украине согласуют в этом году - Костин
Публикации
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
вражеские БпЛА "Шахед" зафиксированы в Сумской область
Военно-воздушные силы Украины сообщили о группе беспилотников "Шахед" иранского производства в Сумской области.
Южная Корея расследует происхождение импортируемой нефти, сосредоточившись на поставках из рф
Южная Корея расследует происхождение импортируемой нефти, в частности российских поставок, из-за беспокойства относительно возможной перемаркировки.
российские беспилотники "Шахед" зафиксированы в разных регионах Украины
По сообщениям Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, было обнаружено несколько групп беспилотников "Шахед" иранского производства, которые двигались в разных направлениях над несколькими регионами Украины.
Киевская команда выиграла национальный хакатон по ИИ с приложением для слабослышащих людей
Команда из Киева победила на национальном этапе хакатона Teens in AI, представив приложение ConnectAbility, которое использует искусственный интеллект для изучения языка жестов для людей с нарушениями слуха.
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в 2 областях
Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют об угрозе применения баллистических ракет в Сумской и Черниговской областях.
Великобритания рассматривает возможность ограничения въезда китайских чиновников из-за шпионажа
Британское правительство рассматривает возможность ограничения въезда граждан Китая по официальным делам из-за растущей угрозы шпионажа со стороны Пекина.
НАПК признано "Международным государственным учреждением года" на ESE Public Sector Transformation Awards 2024
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины получило награду "Международное государственное учреждение года" на конкурсе ESE Public Sector Transformation Awards 2024.
Вражеские беспилотники направляются на Днепропетровскую область
Военно-воздушные силы Украины информируют о новой группе беспилотников "Шахед" иранского производства, которые направляются в Днепропетровскую область с юго-востока.
Гидроэнергетика Украины стабильна, ремонтные работы продолжаются на 23 энергоблоках
Украинские ГЭС и ГАЭС работают в штатном режиме, на 23 гидроагрегатах продолжаются ремонтные работы, из них 9 - на стадии реконструкции.
Зафиксировано перемещение иранских беспилотников над Кировоградской и Херсонской областями
Военно-воздушные силы Украины сообщили о движении иранских беспилотников "Шахед" через Кировоградскую область в направлении на север, а также о новой группе беспилотников "Шахед", движущейся через Херсонскую область в направлении Николаевской области.