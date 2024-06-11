Вражеская тактическая авиация действует в Азовском море

Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Йемена: погибли по меньшей мере 38 человек

Лодка с мигрантами из Африканского Рога перевернулась недалеко от портового города Аден в Йемене, в результате чего погибли по меньшей мере 38 человек.