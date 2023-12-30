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Враг запустил "шахеды": под угрозой юг - ПС ВСУ

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 16:51  •  15798 просмотра

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Российские беспилотники "шахид" нацелены на Николаевскую, Херсонскую и Днепропетровскую области в Украине.

Армия рф в субботу вечером запустила ударные БпЛА типа "Shahed", под угрозой оказались Николаевская, Херсонская и Днепропетровская области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. 

Детали 

"Зафиксирован запуск ударных БпЛА типа "Shahed". Угроза для  Николаевской и Херсонской областей", - написали в ВС ВСУ. 

Позже добавили в список еще Днепропетровскую область. 

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