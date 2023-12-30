Враг запустил "шахеды": под угрозой юг - ПС ВСУ

Армия рф в субботу вечером запустила ударные БпЛА типа "Shahed", под угрозой оказались Николаевская, Херсонская и Днепропетровская области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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"Зафиксирован запуск ударных БпЛА типа "Shahed". Угроза для Николаевской и Херсонской областей", - написали в ВС ВСУ.

Позже добавили в список еще Днепропетровскую область.

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