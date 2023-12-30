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россия обстреляла Степногорск в Запорожской области: погиб мужчина, который праздновал свой день рождения

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 14:27  •  20548 просмотра

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Российские войска обстреляли Степногорск в Запорожской области, в результате чего погиб мужчина, который праздновал свой день рождения.

российские военные сегодня обстреляли из реактивной системы залпового огня Степногорск в Запорожской области. В результате атаки погиб местный житель, который праздновал свой день рождения. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

В 12:10 враг в очередной раз цинично обстрелял жилую застройку города Степногорск из РСЗО.  Эта атака отобрала жизнь 43-летнего местного жителя. Сегодня погибший мужчина праздновал свой день рождения. Жутко. В голове не укладывается, как рашистских уродов носит земля

- написал Малашко в Telegram.
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Дополнение 

Также сегодня над Запорожьем украинские военные сбили вражескую ракету, предварительно - Искандер-М. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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