Враг второй раз за день атаковал Прикарпатье: без жертв и разрушений
Киев • УНН
Враг дважды атаковал Ивано-Франковскую область в течение дня, утром и в обед. По сообщению председателя ОВА, обе атаки обошлись без жертв и разрушений. Жителей призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Сегодня в обед враг второй раз за день атаковал Ивано-Франковск, обошлось без жертв и разрушений. Об этом сообщила в среду председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, пишет УНН.
В обеденное время во время воздушной тревоги враг снова атаковал областной центр Прикарпатья. К счастью, обошлось без жертв и разрушений. Жителей края призываю реагировать на сигналы воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности
Напомним
Утром во время воздушной тревоги российские войска атаковали Ивано-Франковскую область.
Также в городе в обед сообщали о звуках взрывов после того, как Воздушные силы ВСУ предупреждали о вражеском ударном дроне в направлении Ивано-Франковска.