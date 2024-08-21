Враг второй раз за день атаковал Прикарпатье: без жертв и разрушений

Сегодня в обед враг второй раз за день атаковал Ивано-Франковск, обошлось без жертв и разрушений. Об этом сообщила в среду председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, пишет УНН.

В обеденное время во время воздушной тревоги враг снова атаковал областной центр Прикарпатья. К счастью, обошлось без жертв и разрушений. Жителей края призываю реагировать на сигналы воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности - сообщила Онищук в Telegram.

Напомним

Утром во время воздушной тревоги российские войска атаковали Ивано-Франковскую область.

Также в городе в обед сообщали о звуках взрывов после того, как Воздушные силы ВСУ предупреждали о вражеском ударном дроне в направлении Ивано-Франковска.