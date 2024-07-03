Враг ударил КАБом по поселку на Харьковщине: двое пострадавших, под завалами могут быть люди - ОВА

Армия рф сегодня, 3 июля, нанесла удар КАБом по поселку Русская Лозовая Харьковской области, в результате чего известно о двух пострадавших. Из-за удара загорелся частный дом, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"В 09:52 враг ударил КАБом по с. Русская Лозовая. Горит частный дом, под завалами могут находиться люди", - написал Синегубов в Telegram.

По его данным, сейчас известно о двух пострадавших гражданских мужчинах, один из них - в тяжелом состоянии.

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