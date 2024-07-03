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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг ударил КАБом по поселку на Харьковщине: двое пострадавших, под завалами могут быть люди - ОВА

Враг ударил КАБом по поселку на Харьковщине: двое пострадавших, под завалами могут быть люди - ОВА

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 08:20  •  7231 просмотра

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Российская армия нанесла удар из КАБ по селу в Харьковской области, в результате чего два человека получили ранения, а другие, возможно, оказались под завалами.

Армия рф сегодня, 3 июля, нанесла удар КАБом по поселку Русская Лозовая Харьковской области, в результате чего известно о двух пострадавших. Из-за удара загорелся частный дом, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН

"В 09:52 враг ударил КАБом по с. Русская Лозовая. Горит частный дом, под завалами могут находиться люди", - написал Синегубов в Telegram. 

По его данным, сейчас известно о двух пострадавших гражданских мужчинах, один из них - в тяжелом состоянии.

В Боровой из-за ночного обстрела врага есть погибший - прокуратура3 июля 2024, 06:39 • 16123 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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