Враг ударил КАБом по поселку на Харьковщине: двое пострадавших, под завалами могут быть люди - ОВА
Киев • УНН
Российская армия нанесла удар из КАБ по селу в Харьковской области, в результате чего два человека получили ранения, а другие, возможно, оказались под завалами.
Армия рф сегодня, 3 июля, нанесла удар КАБом по поселку Русская Лозовая Харьковской области, в результате чего известно о двух пострадавших. Из-за удара загорелся частный дом, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
"В 09:52 враг ударил КАБом по с. Русская Лозовая. Горит частный дом, под завалами могут находиться люди", - написал Синегубов в Telegram.
По его данным, сейчас известно о двух пострадавших гражданских мужчинах, один из них - в тяжелом состоянии.
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