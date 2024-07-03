Ворог вдарив КАБом по селищу на Харківщині: двоє постраждалих, під завалами можуть бути люди - ОВА
Київ • УНН
Російська армія завдала удару з КАБ по селу в Харківській області, в результаті чого двоє людей отримали поранення, а інші, можливо, опинилися під завалами.
Армія рф сьогодні, 3 липня, завдала удару КАБом по селищу Руська Лозова Харківської області, внаслідок чого відомо про двох постраждалих. Через удар загорівся приватний будинок, під завалами можуть перебувати люди. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"О 09:52 ворог вдарив КАБом по с. Руська Лозова. Горить приватний будинок, під завалами можуть знаходитись люди", - написав Синєгубов у Telegram.
За його даними, наразі відомо про двох постраждалих цивільних чоловіків, один із них - у важкому стані.
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