Враг совершил 256 штурмов и запустил более 5,3 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 1962 просмотра

За сутки произошло 256 боев, враг выпустил 5300 дронов и 134 авиабомбы. Больше всего атак зафиксировано на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Всего с начала этих суток произошло 256 боевых столкновений. Враг запустил 5,3 тыс. дронов-камикадзе и сбросил 134 управляемые авиабомбы, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, совершил 43 авиационных удара, сбросил 134 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 5392 дрона-камикадзе и совершил 1929 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло четыре боестолкновения. Противник совершил 51 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Прилипка и в сторону Избицкого, Терновой. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении сегодня враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Ковшаровка, Новая Кругляковка и в районе Новоегоровки. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отражали десять попыток захватчиков продвинуться в сторону Лимана, Дробышево, Торского, Ямполя и в районах Колодезей, Ставков. 

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили шесть попыток захватчиков идти вперед в районах населенных пунктов Закотное, Каленики, Рай-Александровка. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Федоровка Вторая.

Силы обороны отражали 12 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки, Ильиновки.

На Покровском направлении враг совершил 47 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Родинское, Гришино, Затишье, Муравка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Сергеевка, Белицкое, Шевченко, Мирное, Новопавловка. До настоящего времени продолжается одно боестолкновение.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидирован 41 оккупант и 12 ранены; уничтожено девять единиц автомобильной и шесть единиц специальной техники врага, один наземный роботизированный комплекс, склад горюче-смазочных материалов. Поврежден танк, три единицы автомобильной и одна единица специальной техники, две пушки, 124 укрытия личного состава и пункт управления БпЛА противника. Уничтожено или подавлено 164 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в сторону населенного пункта Злагода.

На Гуляйпольском направлении произошло 27 атак оккупантов в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Прилуки, Железнодорожное и в сторону Нового Запорожья, Гуляйпольского, Еленоконстантиновки, Староукраинки, Приволья, Воздвижевки, Горького, Цветкового и Чаривного. В настоящее время продолжается пять боестолкновений.

На Ореховском направлении враг пять раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Степногорск, Щербаки, Плавни, Малые Щербаки. 

На Приднепровском направлении с начала суток враг не проводил активных наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

