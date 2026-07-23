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Враг сбросил две авиабомбы на Славянск, по меньшей мере 10 человек ранены - ОВА

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Россияне сбросили на Славянск две авиабомбы, ранив 10 человек в возрасте от 36 до 82 лет. Повреждено 7 многоэтажек, пострадавшие получают медицинскую помощь.

Враг сбросил две авиабомбы на Славянск, по меньшей мере 10 человек ранены - ОВА

По меньшей мере 10 человек ранены в результате обстрела Славянска, повреждены многоэтажки. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Сегодня днем россияне сбросили на город 2 авиабомбы. Ранения получили 10 человек в возрасте от 36 до 82 лет. Повреждены 7 многоэтажек 

- сообщил Филашкин.

По словам главы Донецкой ОВА, на месте работают все ответственные службы. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Россияне снова сознательно ударили по жилым кварталам. Они охотятся на мирных людей и пытаются превратить обычную жизнь в постоянный страх. За каждое военное преступление на нашей земле народ-агрессор будет отвечать! 

- резюмировал Филашкин.

В результате вражеских обстрелов Донетчины как минимум два человека погибли и еще 7 ранены - ОВА21.07.26, 18:20 • 3346 просмотров

Антонина Туманова

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