Враг сбросил две авиабомбы на Славянск, по меньшей мере 10 человек ранены - ОВА
Киев • УНН
Россияне сбросили на Славянск две авиабомбы, ранив 10 человек в возрасте от 36 до 82 лет. Повреждено 7 многоэтажек, пострадавшие получают медицинскую помощь.
По меньшей мере 10 человек ранены в результате обстрела Славянска, повреждены многоэтажки. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Сегодня днем россияне сбросили на город 2 авиабомбы. Ранения получили 10 человек в возрасте от 36 до 82 лет. Повреждены 7 многоэтажек
По словам главы Донецкой ОВА, на месте работают все ответственные службы. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Россияне снова сознательно ударили по жилым кварталам. Они охотятся на мирных людей и пытаются превратить обычную жизнь в постоянный страх. За каждое военное преступление на нашей земле народ-агрессор будет отвечать!
В результате вражеских обстрелов Донетчины как минимум два человека погибли и еще 7 ранены - ОВА21.07.26, 18:20 • 3346 просмотров