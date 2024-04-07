Враг продолжает террор Одесской области: ночью атаковал баллистикой, утром - дронами

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал о ситуации в регионе, передает УНН.

Детали

Так, сегодня ночью враг ударил баллистикой по Одессе.

Целью была припортовая инфраструктура. Пострадала сотрудница одного из окрестных предприятий - у нее акубаротравма. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сегодняшнее утро также было не совсем спокойным. Возле Одессы над морем наши силы ПВО сбили несколько разведывательных вражеских дронов. Обычно россияне запускают их перед нанесением ударов, поэтому прошу всех оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие! - сообщил он.

Кипер добавил, что сейчас все абоненты Одесской области обеспечены электроэнергией. И специалисты продолжают работы по стабилизации энергосистемы.

Поэтому очень прошу всех воздержаться от использования электроприборов без крайней необходимости - добавил он.

Вражеские силы ударили ракетой по Одессе: пожар и разрушения, есть пострадавшие