Враг продолжает террор Одесской области: ночью атаковал баллистикой, утром - дронами

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Ночью враг атаковал Одесскую область баллистическими ракетами, а утром - беспилотниками, в результате чего один человек получил ранения, а объектом атаки стала портовая инфраструктура, в то время как противовоздушная оборона сбила разведывательные беспилотники над морем.
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Пятеро гражданских лиц получили ранения и несколько домов были повреждены в результате российского обстрела жилого района в Харькове.
Зеленский призвал послов United24 помочь привлечь внимание Конгресса и американцев к Украине
Президент Зеленский призвал послов United24 сделать совместные публичные шаги, чтобы привлечь внимание Конгресса США и американцев к потребности Украины в постоянной поддержке в защите от российской агрессии.
Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана
Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана, требуя от них получения виз для въезда в Турцию с 20 апреля.
Похищение подростка людьми в военной форме в Одесской области: открыто производство, ТЦК проводит проверку
В Одесской области люди в военной форме похитили 14-летнего подростка, но впоследствии отпустили. В полиции возбуждено уголовное дело по факту похищения человека, ТЦК проводит служебную проверку.
Израиль выведет часть войск из южных регионов Сектора Газа
Израиль выводит наземные войска из южной части сектора Газа после завершения миссии в районе Хан-Юниса, сохраняя значительные силы в этом районе для будущих операций против ХАМАС.
Ракеты Taurus облегчили бы нашу жизнь - Буданов
Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, заявил в интервью, что немецкие ракеты большой дальности Taurus облегчат украинцам задачи по поражению важных объектов и командных центров.
Вчерашний сброс рф взрывчатки с дрона в Бериславе: количество пострадавших возросло до трех
Три человека получили ранения после того, как российский беспилотник сбросил взрывчатку возле магазина в Бериславе, Херсонская область.
рф ни на минуту не прекращает свой террор, готовим ответ для врага - Зеленский
Украина работает над тем, чтобы предоставить надежных защиту от постоянного российского террора, а также Украина готовит конкретный и справедливый ответ врагу, заявляет президент Зеленский.
В российском орске из-за прорыва дамбы остановили нефтеперерабатывающий завод
Нефтеперерабатывающий завод в орске, россия, временно остановлен из-за прорыва дамбы на реке Урал, чтобы избежать экологических рисков и соблюдения правил безопасности.