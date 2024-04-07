Вражеские силы ударили ракетой по Одессе: пожар и разрушения, есть пострадавшие

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  162442 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  164307 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  163735 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  145465 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  107925 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  126680 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118471 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120172 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  112315 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101400 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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5 апреля 2024, 10:51  •  200673 просмотра
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3 апреля 2024, 11:28  •  292590 просмотра
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  363930 просмотра
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2 апреля 2024, 04:45  •  364663 просмотра

Вражеские силы ударили ракетой по Одессе: пожар и разрушения, есть пострадавшие

Ракетный удар сил рф по Одессе вызвал пожар, повреждение зданий, а также ранение женщины - у нее акубаротравма.

Война •   •  60004 просмотра
Вражеские силы ударили ракетой по Одессе: пожар и разрушения, есть пострадавшие

Оккупанты ударили беспилотниками по Харькову: пострадало мирное население

россияне атаковали Харьков с помощью беспилотников, повредив частный дом и ранив 62-летнего мужчину. К счастью, вражеские атаки шахедов в Лозовском и Харьковском районах не привели к жертвам.

Война •   •  50854 просмотра
Оккупанты ударили беспилотниками по Харькову: пострадало мирное население

За 24 часа погибло 820 военнослужащих рф

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 820 военнослужащих.

Война •   •  33053 просмотра
За 24 часа погибло 820 военнослужащих рф

российские обстрелы повредили электросеть в 3 населенных пунктах Николаевщины

российские атаки повредили электросеть в трех населенных пунктах Николаевской области, но электроснабжение было восстановлено, жертв среди гражданского населения нет.

Война •   •  29891 просмотра
российские обстрелы повредили электросеть в 3 населенных пунктах Николаевщины

За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 88 авиационных атак, 71 залповый обстрел

За минувшие сутки рф нанесла 10 ракетных, 88 авиационных ударов и 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война •   •  27832 просмотра
За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 88 авиационных атак, 71 залповый обстрел

Мексика и Никарагуа разорвали отношения с Эквадором

Мексика и Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Эквадором после того, как эквадорские силы безопасности совершили рейд на мексиканское посольство в Кито и арестовали бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, который находился там как беженец.

Новости Мира •   •  26371 просмотра
Мексика и Никарагуа разорвали отношения с Эквадором

Великобритания разворачивает военно-морские силы для помощи Газе через новый морской коридор

Соединенное Королевство развертывает военно-морские силы и создает морской коридор с Кипра для увеличения доставки помощи в Газу, включая временный пирс, корабль Королевского военно-морского флота для транспортировки помощи, логистическую поддержку и финансирование в размере 9,7 млн фунтов стерлингов.

Новости Мира •   •  25504 просмотра
Великобритания разворачивает военно-морские силы для помощи Газе через новый морской коридор

7 апреля: Всемирный день здоровья, Международный день бобра

Сегодня, седьмого апреля, все сторонники здорового образа жизни, люди, которые заботятся о своем организме, могут присоединиться к Всемирному дню здоровья. Целью события является акцент на важности здоровья в нашей жизни, привлечение человечества к решению физических и ментальных проблем, повышение осведомленности о различных заболеваниях

УНН Lite •   •  23842 просмотра
7 апреля: Всемирный день здоровья, Международный день бобра

Полиция Киева задержала подозреваемых с вероятными наркотиками

В столице Украины правоохранительные органы задержали злоумышленников, которые вероятно имели с собой вещества похожие на наркотики.

Киев •   •  25052 просмотра
Полиция Киева задержала подозреваемых с вероятными наркотиками

рф в захваченном Мариуполе предлагает ипотеку вместо жилья: росбанки зарабатывают на страданиях людей

Оккупанты во временно оккупированном Мариуполе предлагают ипотеку вместо выдачи жилья, жителям, которые потеряли дом.

Война •   •  24849 просмотра
рф в захваченном Мариуполе предлагает ипотеку вместо жилья: росбанки зарабатывают на страданиях людей