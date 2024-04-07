Вражеские силы ударили ракетой по Одессе: пожар и разрушения, есть пострадавшие

Враг ударил ракетой по Одессе, вызвав пожар и разрушения зданий. Пострадала женщина - у нее акубаротравма. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, передает УНН.

Детали

Поздно вечером вражеские силы снова ударили баллистикой по Одесской области.

Ракета, предположительно "Искандер-М" была направлена на припортовую инфраструктуру города.

Следовательно, в результате террористической атаки вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.

Однако в результате удара были повреждены административные и технические здания. Сотрудница одного из местных предприятий получила акубаротравму.

В Одессе прогремели взрывы