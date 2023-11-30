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Враг продолжает активно атаковать Авдеевку: за сутки Силы обороны отбили 22 атаки, - Штупун

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 12:18  •  13075 просмотра

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Противник усилил атаки на Таврийском направлении, проведя 45 боевых операций и пытаясь вернуть утраченные позиции в Запорожье. За один день защитники уничтожили 7 вражеских танков, 13 бронемашин и почти 500 человек личного состава противника.

На Таврийском направлении враг продолжает активно атаковать, а также пытается отбить утраченные позиции на Запорожье. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун, передает корреспондент УНН.

Враг продолжает активные наземные пехотные атаки, местами применяет бронетехнику. За минувшие сутки было зафиксировано 45 боевых столкновений. На Авдеевском направлении за сутки было отбито 22 атаки. Сейчас Авдеевка стоит, Авдеевка сражается и враг несет очень существенные потери, особенно в пехоте

рассказал Александр Штупун.

Детали

За сутки на Таврийском направлении оккупанты потеряли почти 500 человек, наши воины уничтожили 7 вражеских танков и 13 бронемашин. За прошедшие сутки 4 оккупанты сдались в плен, а за последние 20 дней в операционной зоне ОСУВ "Таврия" сдались в плен 60 русских захватчиков.

Также за прошлые сутки российские террористы нанесли 8 ракетных ударов, нанесли 5 авиаударов по Донецкой области, и почти все - это сброс КАБ с самолетов Су-35. Зафиксировано одно применение штурмовика Су-25. Кроме того враг провел за сутки 648 артиллерийских обстрелов.

Из-за враждебных действий ранены 10 гражданских, среди которых 5 детей.

Дополнительно

За прошедшие сутки 11 атак был отбит вблизи Новомихайловки на Марьинском направлении. Александр Штупун отметил, что враг активизировался и пытается отбить потерянные позиции на Запорожье. Возле Работиного отражено 5 атак и также 9 атак северо-западнее ивового.

Теряя позиции, враг пехотой пытаться отбить их, несет потери и уходит

- сказал Александр Штупун.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
Ворог продовжує активно атакувати Авдіївку: за добу Сили оборони відбили 22 атаки, – Штупун
The enemy continues to actively attack Avdiivka: during the day, the defense forces repelled 22 attacks, – Shtupun
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Враг продолжает активно атаковать Авдеевку: за сутки Силы обороны отбили 22 атаки, - Штупун

Противник усилил атаки на Таврийском направлении, проведя 45 боевых операций и пытаясь вернуть утраченные позиции в Запорожье. За один день защитники уничтожили 7 вражеских танков, 13 бронемашин и почти 500 человек личного состава противника.

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