Враг попал по гражданской инфраструктуре в пределах Полатвской громады - ОВА

В пределах Полтавской громады оккупанты попали по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает УНН.

"Враг попал по гражданской инфраструктуре в пределах Полатвской громады. На месте работают все соответствующие службы", - сообщил председатель ОВА.

По его словам, остальная информация уточняется.

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Как сообщал УНН, в Полтавской громаде был слышен звук взрыва.

Ранее в Воздушных силах сообщили о угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

А потом предупредили о ракете на Полтавщине с востока.