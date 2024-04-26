Враг ночью и утром обстрелял три громады Сумщины: прозвучало более 40 взрывов

российские войска в ночь на 26 апреля и сегодня утром совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 41 взрыв. Об этом сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Краснопольская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады.

Зноб-Новгородская громада: враг бил из артиллерии (28 взрывов);

Середино-Будская громада: осуществлен артобстрел (5 взрывов);

Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (6 взрывов) и миномета (2 взрыва).



Напомним

25 апреля российские войска осуществили удар с помощью КАБ по инфраструктуре в городе Сумы.

По Харькову за сутки без ударов рф, по области враг бил ракетами и КАБами - ОВА