Враг нанёс баллистический удар по Одесской области: двое погибших, 15 раненых

Сегодня днем враг нанес баллистический удар по Одесской области. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, предварительно известно, что два человека погибли, еще 15 пострадали, из них 11 госпитализированы, передает УНН.

К сожалению, по предварительным данным, два человека погибли, еще 15 пострадали, из них 11 госпитализированы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших - сообщил Кипер.

Кроме того, по словам главы Одесской ОВА, зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий, в связи с чем возник пожар, который в настоящее время уже ликвидирован. На месте работают все соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

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