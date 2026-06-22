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Удар "Искандером" по Одесскому району - один человек погиб, трое пострадали

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Вечером 21 июня враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер" по территории сельскохозяйственного предприятия в Одесском районе. Погиб один человек, еще трое пострадали, разрушено складское помещение.

Удар "Искандером" по Одесскому району - один человек погиб, трое пострадали

Вечером в воскресенье, 21 июня, враг нанес удар баллистической ракетой «Искандер» по Одесскому району. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, информирует УНН.

Детали

По его словам, удар пришелся по территории сельскохозяйственного предприятия.

В результате атаки произошло возгорание автотехники и топливных емкостей. Разрушено складское помещение. К сожалению, по предварительным данным, один человек погиб, еще трое пострадали

- констатировал Кипер.

Он добавил, что информация о пострадавших и последствиях вражеской атаки уточняется, на месте работают все экстренные службы.

Напомним

20 июня российские войска дроном атаковали АЗС на юге Одесской области, горел газовоз, существовала угроза взрыва цистерны.

россия нанесла удар по стоянке с бензовозами и газовозом на юге Одесской области, есть погибший и раненые19.06.26, 16:22 • 2680 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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