Враг нанес 170 ударов по Запорожской области: атаковал 41 дроном, есть разрушения

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
  •  114318 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
  •  131078 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  163135 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
22 январь 2024, 15:40  •  180018 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  167614 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Новости по теме

Враг нанес 170 ударов по Запорожской области: атаковал 41 дроном, есть разрушения

Российские войска атаковали 25 населенных пунктов в Запорожской области, осуществив 170 обстрелов, но обошлось без жертв. Атаки включали 41 удар с беспилотников и привели к разрушению жилых домов и инфраструктуры.

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Враг нанес 170 ударов по Запорожской области: атаковал 41 дроном, есть разрушения

По Херсонской области россияне выпустили 524 снаряда: четверо погибших и 6 раненых

Российские войска 101 раз атаковали Херсонскую область за сутки, в результате чего 4 человека погибли и 6 получили ранения, сообщил председатель Херсонской областной военной администрации. Российские военные обстреляли жилые кварталы, детский сад и завод в Бериславе.

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По Херсонской области россияне выпустили 524 снаряда: четверо погибших и 6 раненых

Вечерняя атака рф на Харьков: пострадавших уже 9, четверо из них - госпитализированы

В результате третьего за минувшие сутки обстрела Харькова российскими войсками девять человек, в том числе ребенок, получили ранения, четверо были госпитализированы. За сутки было обстреляно более двадцати населенных пунктов Харьковской области.

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Вечерняя атака рф на Харьков: пострадавших уже 9, четверо из них - госпитализированы

Армия рф попала по жилым домам в Николаевской области, пострадавших нет

Российские войска атаковали две громады Николаевской области Украины, нанеся материальный ущерб, но обошлось без жертв, сообщил Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации.

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Армия рф попала по жилым домам в Николаевской области, пострадавших нет

Враг ночью обстрелял Никополь и район, повреждены образовательное и медицинское учреждения

Российские войска трижды за ночь обстреляли Никополь и близлежащие населенные пункты, нанеся ущерб образовательному и медицинскому учреждениям. О пострадавших не сообщается.

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Враг ночью обстрелял Никополь и район, повреждены образовательное и медицинское учреждения

Третий за сутки удар рф по Харькову: количество раненых возросло до 8

Третий за 24 часа удар по Харькову, нанесенный россиянами с использованием ракет С-300 из белгорода, привел к ранению 8 человек, в том числе 4-летнего ребенка. Атака повредила жилые дома, гражданскую инфраструктуру и учебное заведение.

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Третий за сутки удар рф по Харькову: количество раненых возросло до 8

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 378 тысяч

Генштаб сообщает, что потери рф с начала вторжения составляют примерно 378 660 человек личного состава, 6227 танков и другой военной техники.

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Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 378 тысяч

Болгария хочет купить у США системы ПВО для защиты от баллистических ракет

Болгария не защищена от атак баллистическими ракетами и срочно нуждается в модернизации систем противовоздушной обороны.

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Болгария хочет купить у США системы ПВО для защиты от баллистических ракет

Франция оштрафовала Amazon на 32 млн евро за слежку за сотрудниками

Французское складское подразделение Amazon было оштрафовано на 32 миллиона евро агентством по защите данных Франции за "слишком навязчивую" систему наблюдения за сотрудниками.

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Франция оштрафовала Amazon на 32 млн евро за слежку за сотрудниками

В Колумбии арестовали подводную лодку, которая перевозила почти 800 кг кокаина

Военно-морские силы Колумбии захватили самодельную подводную лодку, перевозившую почти 800 кг кокаина, и это первый подобный захват в этом году. Задержание произошло на фоне рекордно высокого производства кокаина.

Новости Мира •   •  15013 просмотра
В Колумбии арестовали подводную лодку, которая перевозила почти 800 кг кокаина