Враг нанес 170 ударов по Запорожской области: атаковал 41 дроном, есть разрушения
Российские войска атаковали 25 населенных пунктов в Запорожской области, осуществив 170 обстрелов, но обошлось без жертв. Атаки включали 41 удар с беспилотников и привели к разрушению жилых домов и инфраструктуры.
По Херсонской области россияне выпустили 524 снаряда: четверо погибших и 6 раненых
Российские войска 101 раз атаковали Херсонскую область за сутки, в результате чего 4 человека погибли и 6 получили ранения, сообщил председатель Херсонской областной военной администрации. Российские военные обстреляли жилые кварталы, детский сад и завод в Бериславе.
Вечерняя атака рф на Харьков: пострадавших уже 9, четверо из них - госпитализированы
В результате третьего за минувшие сутки обстрела Харькова российскими войсками девять человек, в том числе ребенок, получили ранения, четверо были госпитализированы. За сутки было обстреляно более двадцати населенных пунктов Харьковской области.
Армия рф попала по жилым домам в Николаевской области, пострадавших нет
Российские войска атаковали две громады Николаевской области Украины, нанеся материальный ущерб, но обошлось без жертв, сообщил Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации.
Враг ночью обстрелял Никополь и район, повреждены образовательное и медицинское учреждения
Российские войска трижды за ночь обстреляли Никополь и близлежащие населенные пункты, нанеся ущерб образовательному и медицинскому учреждениям. О пострадавших не сообщается.
Третий за сутки удар рф по Харькову: количество раненых возросло до 8
Третий за 24 часа удар по Харькову, нанесенный россиянами с использованием ракет С-300 из белгорода, привел к ранению 8 человек, в том числе 4-летнего ребенка. Атака повредила жилые дома, гражданскую инфраструктуру и учебное заведение.
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 378 тысяч
Генштаб сообщает, что потери рф с начала вторжения составляют примерно 378 660 человек личного состава, 6227 танков и другой военной техники.
Болгария хочет купить у США системы ПВО для защиты от баллистических ракет
Болгария не защищена от атак баллистическими ракетами и срочно нуждается в модернизации систем противовоздушной обороны.
Франция оштрафовала Amazon на 32 млн евро за слежку за сотрудниками
Французское складское подразделение Amazon было оштрафовано на 32 миллиона евро агентством по защите данных Франции за "слишком навязчивую" систему наблюдения за сотрудниками.
В Колумбии арестовали подводную лодку, которая перевозила почти 800 кг кокаина
Военно-морские силы Колумбии захватили самодельную подводную лодку, перевозившую почти 800 кг кокаина, и это первый подобный захват в этом году. Задержание произошло на фоне рекордно высокого производства кокаина.