Враг нанес 170 ударов по Запорожской области: атаковал 41 дроном, есть разрушения

Российские войска за прошедшие сутки атаковали 25 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 170 ударов. Обошлось без пострадавших, однако есть разрушения. Об этом сообщил в среду председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

За прошедшие сутки рашисты нанесли 170 ударов по 25 населенным пунктам - без пострадавших - написал Малашко в Telegram.

Детали

По его словам, оккупанты совершили 8 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Роботино и Каменского, 41 БПЛА-атаку по Беленькому, Новоандреевке, Новоданиловке, Новодаровке, Шаровному, Малиновке, Левадному, Полтавке и Малым Щербакам, а также авиационный удар по Малой Токмачке.

По территории Железнодорожного, Орехова, Красного, Малиновки, Левадного, Белогорья, Луговского, Степногорска, Пятихаток, Каменского, Лобкового, Плавней и других прифронтовых городов и сел пришлось 120 артобстрелов.

"Поступило 18 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - указал Малашко.

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