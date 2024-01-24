Ворог завдав 170 ударів по Запорізькій області: атакував 41 дроном, є руйнування

Російські війська минулої доби атакували 25 населених пунктів Запорізької області, завдавши 170 ударів. Обійшлось без постраждалих, однак є руйнування. Про це повідомив у середу голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.

Минулої доби рашисти завдали 170 ударів по 25 населених пунктах - без постраждалих - написав Малашко у Telegram.

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З його слів, окупанти здійснили 8 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Роботиного й Кам'янського, 41 БПЛА-атаку по Біленькому, Новоандріївці, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Левадному, Полтавці та Малим Щербакам, а також авіаційний удар по Малій Токмачці.

По території Залізничного, Оріхова, Червоного, Малинівки, Левадного, Білогір'я, Лугівського, Степногірська, П'ятихаток, Кам'янського, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 120 артобстрілів.

"Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - вказав Малашко.

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