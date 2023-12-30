Враг массированно обстрелял Семеновку на Черниговщине: есть погибший и разрушения

Армия рф сегодня осуществила массированный обстрел приграничного города Семеновка Черниговской области, погиб местный житель, есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Как отмечается, сегодня вражеская армия нанесла около 20 ударов по центру Семеновки Новгород-Северского района из реактивных систем залпового огня "Град".

В результате обстрела погиб 32-летний местный житель. Повреждения и разрушения получили более 30 жилых домов и гражданских объектов инфраструктуры.

На место атаки прибыли полицейские, спасатели, медики и все экстренные службы.

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