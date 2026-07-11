Враг атаковал Киев ракетами: в Днепровском районе повреждено нежилое здание
Киев • УНН
Ночью 11 июля Киев атаковали ракетами, прогремели как минимум три взрыва. В Днепровском районе повреждено гражданское нежилое здание.
Враг в ночь на субботу, 11 июля, атаковал Киев. Об этом сообщает УНН.
Детали
Около 3:45 в столице прозвучали как минимум три взрыва. Сигналы воздушной тревоги были объявлены уже после этого.
Враг атакует столицу ракетами. Пожалуйста, находитесь в безопасных местах!
Позже он сообщил, что последствия вражеской атаки фиксируются в Днепровском районе Киева, там повреждено гражданское нежилое здание.
Тем временем мониторинговые каналы сообщают, что столицу атакуют ракетами С-400.
Напомним
8 июля российские войска атаковали Киев ракетами и беспилотниками. В результате обстрела погибли три человека, 16 ранены, среди них несовершеннолетняя девушка и двое медиков.
Спасатели завершили работы на всех локациях после атаки рф на Киев07.07.26, 21:03 • 10228 просмотров