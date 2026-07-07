Спасатели завершили работы на всех локациях после атаки рф на Киев
Киев • УНН
В Киеве завершены работы на всех поврежденных локациях после вражеской атаки. В Подольском районе демонтировано и вывезено 1580 кубометров строительного мусора.
После вражеской атаки спасатели завершили работы на всех локациях в столице. Всего в Подольском районе убрали 1 580 кубометров строительных отходов. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Киев: спасатели завершили работы на всех локациях. В Подольском районе всего демонтировано и вывезено 1 580 куб. м строительного мусора
В настоящее время ликвидация последствий на всех поврежденных локациях столицы полностью завершена.
В результате вражеской атаки по городу погибло 19 человек, еще 61 человек пострадал.
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