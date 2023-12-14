Враг атаковал Хмельницкую область "кинжалом", есть прилет - Игнат

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
  •  108655 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
  •  109508 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
  •  111003 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
  •  109095 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
  •  114088 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
  •  113646 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
  •  113761 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  101516 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  135704 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  147878 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  137030 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Эксклюзив
Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар
13 декабря  •  127272 просмотра

Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар

Эксклюзив
Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф
13 декабря  •  122753 просмотра

Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф

Эксклюзив
Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей
13 декабря  •  122580 просмотра

Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей

Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
13 декабря  •  124054 просмотра

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе

В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе

  •  122381 просмотра
Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

  •  118950 просмотра
В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью

В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью

  •  112393 просмотра
россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций на востоке, две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии - Укрэнерго

россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций на востоке, две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии - Укрэнерго

  •  102161 просмотра
В Румынии ночью упал "шахед" рф, который атаковал Украину: образовалась воронка в 1,5 метра

В Румынии ночью упал "шахед" рф, который атаковал Украину: образовалась воронка в 1,5 метра

  •  100389 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
vrag-atakoval-khmelnitskuyu-oblast-kinzhalom-yest-prilet-ignat

Враг атаковал Хмельницкую область "кинжалом", есть прилет - Игнат

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 14:18  •  21199 просмотра

Read in English

Российские войска запустили ракету "Кинжал" по Хмельницкой области

В направлении Староконстантинова в Хмельницкой области российские войска сегодня нанесли удар аэробаллистической ракетой "Кинжал", сообщил в четверг спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.

"Состоялся пуск ракет, и ракеты направились в Хмельницкую область, ракета как минимум, я имею в виду в направлении Староконстантинова. Объявление воздушной тревоги произошло в 14:09 примерно,... ну и фактически через 10 минут,... и уже был прилет через 10 минут в Хмельницкой области", - сказал Игнат.

Он уточнил, что россияне ударили ракетой Х-47 "Кинжал", но не сообщил, куда именно попали оккупанты, так же как и о человеческих жертвах также неизвестно.

"Это был Х-47 "Кинжал". О последствиях мы не говорим", - указал он.

Напомним

Перед этим по всей Украине в третий раз за день прозвучала воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили о третьем за сегодня взлете самолета-носителя ракет "Кинжал" - МиГ-31К - в рф и ракетной угрозе.

В Киеве прогремели взрывы. 

Также "Суспільне" сообщило, что "в Хмельницкой области слышны звуки взрывов".

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Ворог атакував Хмельниччину "кинджалом", є приліт - Ігнат
The enemy attacked Khmelnytskyi region with a Kinzhal missile, there is a hit - Ihnat
Новости по теме

Враг атаковал Хмельницкую область "кинжалом", есть прилет - Игнат

Российские войска запустили ракету "Кинжал" по Хмельницкой области.

Война •   •  21199 просмотра
Враг атаковал Хмельницкую область "кинжалом", есть прилет - Игнат

Данилов объяснил активизацию попыток россиян атаковать столицу

Данилов утверждает, что россия усиливает атаки на Киев накануне важных дат, включая президентские выборы в рф, чтобы продемонстрировать "достижения" военного времени.

Политика •   •  22786 просмотра
Данилов объяснил активизацию попыток россиян атаковать столицу

Суд отменил закрытие первого эпизода дела "Роттердам+"

Апелляционная жалоба рассмотрена в рамках дела о возможном злоупотреблении должностными лицами при введении и действии так называемой формулы "Роттердам+".

Криминал и ЧП •   •  16606 просмотра
Суд отменил закрытие первого эпизода дела "Роттердам+"

Финал Нацотбора на Евровидение состоится 3 февраля

Кто именно представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2024 станет известно в финале Нацотбора 3 февраля.

Политика •   •  19323 просмотра
Финал Нацотбора на Евровидение состоится 3 февраля

Премьер Нидерландов Рютте считает, что мнение Венгрии является "отправной позицией" и многое еще возможно

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассматривает позицию Венгрии как "отправную позицию".

Политика •   •  20859 просмотра
Премьер Нидерландов Рютте считает, что мнение Венгрии является "отправной позицией" и многое еще возможно

Фонд Вадима Столара вместе с ООО "ОЕНЖИ СОЛАР" обеспечил альтернативными источниками энергии детсад и поликлинику на Киевщине

За счет Фонда были проведены монтаж и пусконаладочные работы солнечных станций с системами бесперебойного питания на основе аккумуляторных батарей на этих двух объектах инфраструктуры.

Общество •   •  20597 просмотра
Фонд Вадима Столара вместе с ООО "ОЕНЖИ СОЛАР" обеспечил альтернативными источниками энергии детсад и поликлинику на Киевщине

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете курсом на запад

Военно-воздушные силы Украины сообщили о вражеской ракете.

Война •   •  22311 просмотра
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете курсом на запад

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы после ракетных пусков, зафиксированных украинскими Воздушными силами, причем одна ракета была выпущена в сторону города.

Война •   •  37578 просмотра
В Киеве прогремели взрывы

По всей Украине третий раз за день ракетная угроза на фоне поднятия в россии МиГ-31К

По всей Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы: взлетел российский МиГ-31К.

Война •   •  32484 просмотра
По всей Украине третий раз за день ракетная угроза на фоне поднятия в россии МиГ-31К

Ушел на фронт в 18 лет: погиб мастер спорта по фехтованию Федор Епифанов

Украинский фехтовальщик и солдат Федор Епифанов погиб, защищая Украину от российского вторжения. Он был выдающимся спортсменом, членом национальной сборной и мастером спорта.

Война •   •  30910 просмотра
Ушел на фронт в 18 лет: погиб мастер спорта по фехтованию Федор Епифанов