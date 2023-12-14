Враг атаковал Хмельницкую область "кинжалом", есть прилет - Игнат

В направлении Староконстантинова в Хмельницкой области российские войска сегодня нанесли удар аэробаллистической ракетой "Кинжал", сообщил в четверг спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.

"Состоялся пуск ракет, и ракеты направились в Хмельницкую область, ракета как минимум, я имею в виду в направлении Староконстантинова. Объявление воздушной тревоги произошло в 14:09 примерно,... ну и фактически через 10 минут,... и уже был прилет через 10 минут в Хмельницкой области", - сказал Игнат.

Он уточнил, что россияне ударили ракетой Х-47 "Кинжал", но не сообщил, куда именно попали оккупанты, так же как и о человеческих жертвах также неизвестно.

"Это был Х-47 "Кинжал". О последствиях мы не говорим", - указал он.

Напомним

Перед этим по всей Украине в третий раз за день прозвучала воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили о третьем за сегодня взлете самолета-носителя ракет "Кинжал" - МиГ-31К - в рф и ракетной угрозе.

В Киеве прогремели взрывы.

Также "Суспільне" сообщило, что "в Хмельницкой области слышны звуки взрывов".