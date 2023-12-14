Враг атаковал Хмельницкую область "кинжалом", есть прилет - Игнат
Киев • УНН
Российские войска запустили ракету "Кинжал" по Хмельницкой области
В направлении Староконстантинова в Хмельницкой области российские войска сегодня нанесли удар аэробаллистической ракетой "Кинжал", сообщил в четверг спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.
"Состоялся пуск ракет, и ракеты направились в Хмельницкую область, ракета как минимум, я имею в виду в направлении Староконстантинова. Объявление воздушной тревоги произошло в 14:09 примерно,... ну и фактически через 10 минут,... и уже был прилет через 10 минут в Хмельницкой области", - сказал Игнат.
Он уточнил, что россияне ударили ракетой Х-47 "Кинжал", но не сообщил, куда именно попали оккупанты, так же как и о человеческих жертвах также неизвестно.
"Это был Х-47 "Кинжал". О последствиях мы не говорим", - указал он.
Напомним
Перед этим по всей Украине в третий раз за день прозвучала воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили о третьем за сегодня взлете самолета-носителя ракет "Кинжал" - МиГ-31К - в рф и ракетной угрозе.
В Киеве прогремели взрывы.
Также "Суспільне" сообщило, что "в Хмельницкой области слышны звуки взрывов".
Враг атаковал Хмельницкую область "кинжалом", есть прилет - Игнат
Российские войска запустили ракету "Кинжал" по Хмельницкой области.
Данилов объяснил активизацию попыток россиян атаковать столицу
Данилов утверждает, что россия усиливает атаки на Киев накануне важных дат, включая президентские выборы в рф, чтобы продемонстрировать "достижения" военного времени.
Суд отменил закрытие первого эпизода дела "Роттердам+"
Апелляционная жалоба рассмотрена в рамках дела о возможном злоупотреблении должностными лицами при введении и действии так называемой формулы "Роттердам+".
Финал Нацотбора на Евровидение состоится 3 февраля
Кто именно представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2024 станет известно в финале Нацотбора 3 февраля.
Премьер Нидерландов Рютте считает, что мнение Венгрии является "отправной позицией" и многое еще возможно
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассматривает позицию Венгрии как "отправную позицию".
Фонд Вадима Столара вместе с ООО "ОЕНЖИ СОЛАР" обеспечил альтернативными источниками энергии детсад и поликлинику на Киевщине
За счет Фонда были проведены монтаж и пусконаладочные работы солнечных станций с системами бесперебойного питания на основе аккумуляторных батарей на этих двух объектах инфраструктуры.
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете курсом на запад
Военно-воздушные силы Украины сообщили о вражеской ракете.
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы после ракетных пусков, зафиксированных украинскими Воздушными силами, причем одна ракета была выпущена в сторону города.
По всей Украине третий раз за день ракетная угроза на фоне поднятия в россии МиГ-31К
По всей Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы: взлетел российский МиГ-31К.
Ушел на фронт в 18 лет: погиб мастер спорта по фехтованию Федор Епифанов
Украинский фехтовальщик и солдат Федор Епифанов погиб, защищая Украину от российского вторжения. Он был выдающимся спортсменом, членом национальной сборной и мастером спорта.