За день захватчики совершили 37 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, из-за этого было зафиксировано 126 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады - Сумская областная военная администрация.

Ситуация в общинах

Новослободская: оккупанты сбросили 1 мину на территорию громады. Также нанесены атаки FPV дронами (4 взрыва).

Краснопольская: враг атаковал FPV дронами (1 взрыв).

Белопольская: противник нанес удар FPV дронами (6 взрывов), сбросил с БпЛА взрывное устройство (4 взрыва) и нанес артобстрел (7 взрывов).

Дружбовская: террористы били из артиллерии (5 взрывов).

Хотинская: силы агрессора обстреляли из артиллерии (8 взрывов) и минометов (10 взрывов), атаковали FPV дронами (1 взрыв).

Шалыгинская: противник нанес артиллерийские обстрелы (10 взрывов).

Миропольская: враг нанес авиаудар - пуски КАБ (3 взрыва), обстрел из минометов (8 взрывов).

Юнаковская: захватчики нанесли авиаудар - пуски КАБ (2 взрыва), танковый обстрел (3 взрыва).

Зноб-Новгородская: россияне ударили из артиллерии (14 взрывов).

Великописаревская: вражеские войска сбросили 7 мин на территорию громады. Также была нанесена атака FPV дронами (1 взрыв).

Середино-Будская: террористы атаковали FPV дронами (6 взрывов), обстреляли из РСЗО (8 взрывов), нанесли артобстрел (3 взрыва).

Эсманьская: оккупанты сбросили 13 мин на территорию громады. Кроме того, была зафиксирована атака FPV дронами (1 взрыв).

Сумщина: росіяни вночі обстріляли з мінометів Дружбівську громаду