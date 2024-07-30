российские войска в ночь на 30 июля ударили из минометов по Дружбовской общине Сумской области, прозвучало четыре взрыва. Об этом сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

"Ночью россияне совершили обстрел из минометов Дружбовской громады. Зафиксировано 4 взрыва", - говорится в сообщении ОВА.

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За 29 июля оккупанты 14 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего было зафиксировано 47 взрывов в области.