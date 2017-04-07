ВР в пятницу традиционно послушает правительство

Также среди прочего парламентарии намерены рассмотреть проект постановления о внесении изменений в постановление "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых" и определиться относительно проекта постановления о рекомендациях парламентских слушаний на тему: "О состоянии и проблемах финансирования образования и науки в Украине".

Завершится пленарная пятницу традиционно выступлениями в разном.

Напомним, Рада увеличила денежную помощь семьям погибших военных.