ВР в пятницу традиционно послушает правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет традиционный час вопросов к правительству. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
Также среди прочего парламентарии намерены рассмотреть проект постановления о внесении изменений в постановление "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых" и определиться относительно проекта постановления о рекомендациях парламентских слушаний на тему: "О состоянии и проблемах финансирования образования и науки в Украине".
Завершится пленарная пятницу традиционно выступлениями в разном.
Напомним, Рада увеличила денежную помощь семьям погибших военных.