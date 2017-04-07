ВР у п'ятницю традиційно послухає уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Також серед іншого парламентарі мають намір розглянути проект постанови про внесення змін до постанови “Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених” та визначитися стосовно проекту постанови про рекомендації парламентських слухань на тему: “Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні”.
Завершиться пленарна п’ятниця традиційно виступами у різному.
Нагадаємо, Рада збільшила грошову допомогу сім'ям загиблих військових.