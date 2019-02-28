ВР сегодня должен рассмотреть проект постановления о безотлагательном расследованию фактов о злоупотреблениях в "Укроборонпроме"

Спикер отметил, что данный проект постановления был зарегистрирован сегодня, и депутаты должны рассмотреть его в конце утреннего заседания - около 13.40.



Проектом постановления предусматривается установить, что полномочия Временной следственной комиссии ВР по расследованию сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы распространяются на любые правонарушения в оборонной сфере, в том числе в 2018-2019 годах .



Напомним, вчера, 27 февраля, представители Национального корпуса провели акцию протеста под зданием Гладковского по подозрению его сына в хищениях на "Укроборонпроме".

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Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковський прекратил свои полномочия на время расследования через материалы журналистов о масштабных хищениях в "Укроборонпроме".

25 февраля было опубликовано материалы о масштабных хищениях в "Укроборонопроми", к которым якобы причастны должностные лица, приближенные к президенту Петра Порошенко. Речь шла и о сыне первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоре, а также еще ряда лиц. В журналистском расследовании утверждается, что с 2016 года украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники продавались с наценкой до 300%. Товар завозился с территории РФ контрабандным путем или же покупался на складах воинских частей в Украине.



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